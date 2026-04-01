Стало известно, сколько допинг-проб было собрано на Олимпиаде в Италии
16:39 01.04.2026
Стало известно, сколько допинг-проб было собрано на Олимпиаде в Италии
Международное агентство допинг-тестирования (ITA) собрало 3053 пробы в ходе антидопинговой программы на зимних Олимпийских играх 2026 года в Италии
Стало известно, сколько допинг-проб было собрано на Олимпиаде в Италии

ITA собрало 3053 допинг-пробы на зимней Олимпиаде в Италии

МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Международное агентство допинг-тестирования (ITA) собрало 3053 пробы в ходе антидопинговой программы на зимних Олимпийских играх 2026 года в Италии, сообщается на сайте организации.
Тестирование проводилось в период с открытия Олимпийской деревни 30 января и до церемонии закрытия Олимпиады 22 февраля. За это время агентство взяло пробы у 1848 спортсменов, что составляет 63,4% от всех участников. В отчете ITA отмечается, что во время Игр 2022 года в Пекине тестирование проходили 55% спортсменов. Допинг-контроль проводился в отношении спортсменов из всех участвующих национальных олимпийских комитетов (НОК).
Самыми проверяемыми на допинг спортсменами были представители США, Италии, Канады, Франции и Германии. Среди видов спорта наибольшее количество допинг-проб было взято в хоккее, лыжных гонках, биатлоне, конькобежном спорте и горнолыжном спорте.
На этапе подготовки к Олимпийским играм 92% участвующих атлетов прошли минимум одно тестирование за полгода до начала Игр в Италии. Отмечается, что на данном этапе проведенные во время зимней Олимпиады 2026 года тестирования не выявили нарушений антидопинговых правил.
Зимние Олимпийские игры 2026 года проходили с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо. В турнире приняли участие 13 российских спортсменов в нейтральном статусе, серебряную медаль завоевал ски-альпинист Никита Филиппов.
Флажок с символикой Российской премьер-лиги - РИА Новости, 1920, 26.03.2026
РПЛ не выявила ни одной положительной допинг-пробы в сезоне-2024/25
26 марта, 19:16
 
