19:30 01.04.2026
"Плакал из-за печали": Доннарумма прокомментировал непопадание Италии на ЧМ
"Плакал из-за печали": Доннарумма прокомментировал непопадание Италии на ЧМ

Доннарумма признался, что рыдал после поражения от боснийцев в стыковом матче ЧМ

© Фото : Социальные сети сборной Италии по футболуДжанлуиджи Доннарумма
© Фото : Социальные сети сборной Италии по футболу
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Вратарь и капитан сборной Италии по футболу Джанлуиджи Доннарумма написал в соцсетях, что плакал после поражения от команды Боснии и Герцеговины в стыковом матче чемпионата мира 2026 года, и призвал итальянских болельщиков верить в национальную команду.
Во вторник сборная Италии в серии пенальти уступила команде Боснии и Герцеговины в финале стыкового турнира европейской квалификации чемпионата мира, который пройдет в США, Мексике и Канаде. Итальянцы не смогли квалифицировать в финальную часть чемпионата мира в третий раз подряд.
"Вчера вечером после матча я плакал. Плакал из-за разочарования, что нам не удалось вывести Италию туда, где она заслуживает быть. Я плакал из-за огромной печали, которую испытываю сам вместе со всей нашей "скуадрой адзуррой", капитаном которой с гордостью являюсь. Печали, которую, я знаю, в этот момент испытываете и вы, болельщики нашей сборной", - написал Доннарумма в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).
"Сейчас слова мало что значат, это правда. Но одно я чувствую глубоко внутри себя и хочу разделить вместе с вами - после такого большого разочарования нужно найти в себе мужество перевернуть страницу. Еще один раз. А для этого нужно много сил, страсти и веры. Всегда верить – это мотор для движения вперед. Потому что жизнь умеет награждать тех, кто выкладывается без остатка. И именно отсюда мы должны оттолкнуться. Вместе. Снова. Чтобы вернуть Италию туда, где она заслуживает быть", - добавил итальянский голкипер.
Доннарумме 27 лет, на его счету 81 матч за сборную Италии. В составе "скуадры адзурры" Доннарумма стал чемпионом Евро-2020 и завоевал бронзовые медали Лиги Наций в 2021 и 2023 годах.
Логотип Федерации футбола Италии (FIGC)
Министр спорта Италии попросит главу футбольной федерации уйти в отставку
1 апреля, 16:36
 
ФутболСпортИталияБосния и ГерцеговинаСШАДжанлуиджи ДоннаруммаЛига НацийЧемпионат мира по футболу 2026
 
