"Плакал из-за печали": Доннарумма прокомментировал непопадание Италии на ЧМ

МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Вратарь и капитан сборной Италии по футболу Джанлуиджи Доннарумма написал в соцсетях, что плакал после поражения от команды Боснии и Герцеговины в стыковом матче чемпионата мира 2026 года, и призвал итальянских болельщиков верить в национальную команду.

Во вторник сборная Италии в серии пенальти уступила команде Боснии и Герцеговины в финале стыкового турнира европейской квалификации чемпионата мира, который пройдет в США, Мексике и Канаде. Итальянцы не смогли квалифицировать в финальную часть чемпионата мира в третий раз подряд.

"Вчера вечером после матча я плакал. Плакал из-за разочарования, что нам не удалось вывести Италию туда, где она заслуживает быть. Я плакал из-за огромной печали, которую испытываю сам вместе со всей нашей "скуадрой адзуррой", капитаном которой с гордостью являюсь. Печали, которую, я знаю, в этот момент испытываете и вы, болельщики нашей сборной", - написал Доннарумма в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).

"Сейчас слова мало что значат, это правда. Но одно я чувствую глубоко внутри себя и хочу разделить вместе с вами - после такого большого разочарования нужно найти в себе мужество перевернуть страницу. Еще один раз. А для этого нужно много сил, страсти и веры. Всегда верить – это мотор для движения вперед. Потому что жизнь умеет награждать тех, кто выкладывается без остатка. И именно отсюда мы должны оттолкнуться. Вместе. Снова. Чтобы вернуть Италию туда, где она заслуживает быть", - добавил итальянский голкипер.