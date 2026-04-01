© Стоп-кадр видео с камеры видеонаблюдения Житель Махачкалы спас девочку во время наводнения

Спасший девочку во время наводнения в Махачкале не считает себя героем

МАХАЧКАЛА, 1 апр - РИА Новости. Сотрудник кафе из Махачкалы Абдурахман Абдурахманов, спасший девочку во время наводнения, рассказал РИА Новости, что героем себя не считает.

Абдурахманов вытащил из бурного потока девочку, которая вместе с мамой пыталась перейти дорогу в Махачкале во время сильного ливня.

"Разве ребенка спасти – героизм? Когда жизнь ребенку спас – это не геройство, это Всевышний мне дал (возможность спасти – ред.), - говорит мужчина.

Абдурахманов рассказал, что мать ребенка поблагодарила его за спасение дочери.

"Дочка болеет, говорит, вирус получила. Грязная вода же была… Мать благодарит, говорит: если бы тебя не было, моя дочь умерла бы", - делится мужчина.

По его словам, девочку после спасения он привел в кафе, в котором работает. Там ребенку дали теплую одежду, напоили чаем и вызвали скорую помощь.