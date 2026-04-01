https://ria.ru/20260401/chp-2084266599.html
Спасший девочку во время наводнения в Махачкале не считает себя героем
Спасший девочку во время наводнения в Махачкале не считает себя героем - РИА Новости, 01.04.2026
Спасший девочку во время наводнения в Махачкале не считает себя героем
Сотрудник кафе из Махачкалы Абдурахман Абдурахманов, спасший девочку во время наводнения, рассказал РИА Новости, что героем себя не считает. РИА Новости, 01.04.2026
2026-04-01T14:07:00+03:00
2026-04-01T14:07:00+03:00
2026-04-01T14:07:00+03:00
происшествия
махачкала
республика дагестан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/1e/2083762095_0:0:3642:2048_1920x0_80_0_0_8baae46a02cef36e471ef4deb69516b0.png
махачкала
республика дагестан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/1e/2083762095_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e66611ef795d53161001bb36e223cd77.png
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, махачкала, республика дагестан
Происшествия, Махачкала, Республика Дагестан
Спасший девочку во время наводнения в Махачкале не считает себя героем
Спасший девочку из воды работник кафе в Махачкале не считает себя героем
МАХАЧКАЛА, 1 апр - РИА Новости. Сотрудник кафе из Махачкалы Абдурахман Абдурахманов, спасший девочку во время наводнения, рассказал РИА Новости, что героем себя не считает.
Абдурахманов вытащил из бурного потока девочку, которая вместе с мамой пыталась перейти дорогу в Махачкале
во время сильного ливня.
"Разве ребенка спасти – героизм? Когда жизнь ребенку спас – это не геройство, это Всевышний мне дал (возможность спасти – ред.), - говорит мужчина.
Абдурахманов рассказал, что мать ребенка поблагодарила его за спасение дочери.
"Дочка болеет, говорит, вирус получила. Грязная вода же была… Мать благодарит, говорит: если бы тебя не было, моя дочь умерла бы", - делится мужчина.
По его словам, девочку после спасения он привел в кафе, в котором работает. Там ребенку дали теплую одежду, напоили чаем и вызвали скорую помощь.
В Дагестане
в выходные из-за обильных дождей произошли массовые подтопления, перебои в работе систем водоснабжения и электроснабжения, на пике без света оставались более 500 тысяч жителей республики. В ряде городов и районов из подтопленных домов эвакуировали людей. В горных районах произошли камнепады и сходы селевых масс, повреждены дороги и мосты.