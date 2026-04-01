14:07 01.04.2026
Спасший девочку во время наводнения в Махачкале не считает себя героем
Сотрудник кафе из Махачкалы Абдурахман Абдурахманов, спасший девочку во время наводнения, рассказал РИА Новости, что героем себя не считает. РИА Новости, 01.04.2026
© Стоп-кадр видео с камеры видеонаблюденияЖитель Махачкалы спас девочку во время наводнения
Житель Махачкалы спас девочку во время наводнения
МАХАЧКАЛА, 1 апр - РИА Новости. Сотрудник кафе из Махачкалы Абдурахман Абдурахманов, спасший девочку во время наводнения, рассказал РИА Новости, что героем себя не считает.
Абдурахманов вытащил из бурного потока девочку, которая вместе с мамой пыталась перейти дорогу в Махачкале во время сильного ливня.
"Разве ребенка спасти – героизм? Когда жизнь ребенку спас – это не геройство, это Всевышний мне дал (возможность спасти – ред.), - говорит мужчина.
Абдурахманов рассказал, что мать ребенка поблагодарила его за спасение дочери.
"Дочка болеет, говорит, вирус получила. Грязная вода же была… Мать благодарит, говорит: если бы тебя не было, моя дочь умерла бы", - делится мужчина.
По его словам, девочку после спасения он привел в кафе, в котором работает. Там ребенку дали теплую одежду, напоили чаем и вызвали скорую помощь.
В Дагестане в выходные из-за обильных дождей произошли массовые подтопления, перебои в работе систем водоснабжения и электроснабжения, на пике без света оставались более 500 тысяч жителей республики. В ряде городов и районов из подтопленных домов эвакуировали людей. В горных районах произошли камнепады и сходы селевых масс, повреждены дороги и мосты.
Дагестанец, спасший девочку, пока не думал, как потратит премию
30 марта, 17:03
 
