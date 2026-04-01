Гимнастки из Нидерландов не выступят на ЧМ и ЧЕ из-за ошибки федерации

МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Сборная Нидерландов не сможет принять участия в чемпионатах мира и Европы по художественной гимнастике из-за административной ошибки Нидерландской федерации гимнастики (KNGU), сообщает портал Сборная Нидерландов не сможет принять участия в чемпионатах мира и Европы по художественной гимнастике из-за административной ошибки Нидерландской федерации гимнастики (KNGU), сообщает портал nu.nl

KNGU должна была зарегистрировать квалифицировавшихся спортсменок до 2 марта, однако не сделала этого. Ошибка вскрылась, когда во время жеребьевки турнира сборной Нидерландов не оказалось среди участниц. Из-за этого нидерландки не выступят на чемпионате Европы, который пройдет в Болгарии 27-31 мая, и не смогут отобраться на августовский чемпионат мира в Германии . В федерации объяснили это ошибкой системы отслеживания процесса регистрации.

KNGU не признает художественную гимнастику спортом высших достижений, из-за чего "художницам" в Нидерландах приходится самостоятельно финансировать свою спортивную деятельность, включая оплату участия на турнирах. Однако федерация обязана обеспечить надлежащее ведение документации.

По словам главы клуба Ritmica RG Сеса Хегстры неучастие на чемпионате Европы по ошибке федерации будет "очень болезненным" для спортсменок.