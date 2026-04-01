Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:15 01.04.2026 (обновлено: 11:54 01.04.2026)
https://ria.ru/20260401/chechnja-2084186637.html
В Чечне вода ушла с территории более 200 жилых домов
Более 200 жилых домов и 323 приусадебных участка освобождено от воды за сутки в Чечне, сообщает пресс-служба МЧС РФ.
происшествия
россия
республика дагестан
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/04/01/2084225810_4:0:1272:713_1920x0_80_0_0_e8a0ab9e2d1e16256af0fdbe0411e9cc.jpg
https://ria.ru/20260331/pavodki-2084120463.html
https://ria.ru/20250710/lvov-2028307097.html
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/04/01/2084225810_162:0:1113:713_1920x0_80_0_0_3a31790411a7601b9d1622850f10f2f5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
© МЧС Чеченской Республики/MAXЛиквидация последствий подтопления в Чеченской республике
© МЧС Чеченской Республики/MAX
Ликвидация последствий подтопления в Чеченской республике
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Более 200 жилых домов и 323 приусадебных участка освобождено от воды за сутки в Чечне, сообщает пресс-служба МЧС РФ.
"За сутки в республике от воды освободились 208 жилых дома и 323 приусадебных участка. Остаются подтопленными в одном муниципальном образовании в одном населенном пункте 50 жилых домов и десять приусадебных участков", - говорится в сообщении ведомства.
Последствия подтопления в Дагестане - РИА Новости, 1920, 31.03.2026
Шумаков предупредил, что паводки на Северном Кавказе затянутся до лета
31 марта, 20:06
В МЧС отметили, что в Дагестане остаются подтопленными 822 жилых дома и 1221 приусадебный участок, 58 участков автомобильных дорог в пяти муниципальных образованиях в семи населенных пунктах.
Как отметили в ведомстве, продолжаются работы по восстановлению энергоснабжения и газоснабжения, привлечены 12 бригад районных электросетей. На реках выставлены дополнительные посты спасателей, в районах, где дома освободились от воды, для установления ущерба к работе приступили оценочные комиссии.
"Специалисты чрезвычайного ведомства продолжают работу по ликвидации последствий прохождения неблагоприятных метеоявлений. Проводится мониторинг гидрологический обстановки, в том числе с беспилотных летательных аппаратов, откачка воды с придворовых и подвальных помещений, а также очистка от мусора и деревьев. Психологи МЧС России оказывают необходимую помощь", - добавили спасатели.
В Дагестане в выходные из-за обильных дождей произошли массовые подтопления, перебои в работе систем водоснабжения и электроснабжения, на пике без света оставались более 500 тысяч жителей республики. В ряде городов и районов из подтопленных домов эвакуировали людей. В горных районах произошли камнепады и сходы селевых масс, повреждены дороги и мосты.
Подтопление во Львове - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
Львов оказался частично затоплен из-за реки, вышедшей из берегов
10 июля 2025, 10:57
 
ПроисшествияРоссияРеспублика ДагестанМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала