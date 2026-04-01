В Чечне вода ушла с территории более 200 жилых домов
В Чечне вода ушла с территории более 200 жилых домов - РИА Новости, 01.04.2026
В Чечне вода ушла с территории более 200 жилых домов
Более 200 жилых домов и 323 приусадебных участка освобождено от воды за сутки в Чечне, сообщает пресс-служба МЧС РФ. РИА Новости, 01.04.2026
2026-04-01T09:15:00+03:00
2026-04-01T09:15:00+03:00
2026-04-01T11:54:00+03:00
происшествия
россия
республика дагестан
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
республика дагестан
происшествия, россия, республика дагестан, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Республика Дагестан, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Чечне вода ушла с территории более 200 жилых домов
В Чечне вода ушла с территории 200 жилых домов и 323 приусадебных участков
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Более 200 жилых домов и 323 приусадебных участка освобождено от воды за сутки в Чечне, сообщает пресс-служба МЧС РФ.
"За сутки в республике от воды освободились 208 жилых дома и 323 приусадебных участка. Остаются подтопленными в одном муниципальном образовании в одном населенном пункте 50 жилых домов и десять приусадебных участков", - говорится в сообщении ведомства.
В МЧС
отметили, что в Дагестане
остаются подтопленными 822 жилых дома и 1221 приусадебный участок, 58 участков автомобильных дорог в пяти муниципальных образованиях в семи населенных пунктах.
Как отметили в ведомстве, продолжаются работы по восстановлению энергоснабжения и газоснабжения, привлечены 12 бригад районных электросетей. На реках выставлены дополнительные посты спасателей, в районах, где дома освободились от воды, для установления ущерба к работе приступили оценочные комиссии.
"Специалисты чрезвычайного ведомства продолжают работу по ликвидации последствий прохождения неблагоприятных метеоявлений. Проводится мониторинг гидрологический обстановки, в том числе с беспилотных летательных аппаратов, откачка воды с придворовых и подвальных помещений, а также очистка от мусора и деревьев. Психологи МЧС России
оказывают необходимую помощь", - добавили спасатели.
В Дагестане в выходные из-за обильных дождей произошли массовые подтопления, перебои в работе систем водоснабжения и электроснабжения, на пике без света оставались более 500 тысяч жителей республики. В ряде городов и районов из подтопленных домов эвакуировали людей. В горных районах произошли камнепады и сходы селевых масс, повреждены дороги и мосты.