В Чечне вода ушла с территории более 200 жилых домов

МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Более 200 жилых домов и 323 приусадебных участка освобождено от воды за сутки в Чечне, сообщает пресс-служба МЧС РФ.

"За сутки в республике от воды освободились 208 жилых дома и 323 приусадебных участка. Остаются подтопленными в одном муниципальном образовании в одном населенном пункте 50 жилых домов и десять приусадебных участков", - говорится в сообщении ведомства.

МЧС отметили, что в Дагестане остаются подтопленными 822 жилых дома и 1221 приусадебный участок, 58 участков автомобильных дорог в пяти муниципальных образованиях в семи населенных пунктах.

Как отметили в ведомстве, продолжаются работы по восстановлению энергоснабжения и газоснабжения, привлечены 12 бригад районных электросетей. На реках выставлены дополнительные посты спасателей, в районах, где дома освободились от воды, для установления ущерба к работе приступили оценочные комиссии.

"Специалисты чрезвычайного ведомства продолжают работу по ликвидации последствий прохождения неблагоприятных метеоявлений. Проводится мониторинг гидрологический обстановки, в том числе с беспилотных летательных аппаратов, откачка воды с придворовых и подвальных помещений, а также очистка от мусора и деревьев. Психологи МЧС России оказывают необходимую помощь", - добавили спасатели.