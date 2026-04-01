Провокации вокруг АЭС "Бушер" обострили ядерную угрозу, заявил Коков

МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Провокации вокруг иранской АЭС "Бушер" еще сильнее обострили ядерную угрозу, заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Юрий Коков.
Он дал оценку факторам, способствовавшим росту напряженности на Ближнем Востоке.
«
"Наконец, агрессия Израиля и США в отношении Ирана, развязанная вопреки настроениям и желаниям как еврейского, так и американского народов. Спровоцированный израильским руководством военный конфликт стремительно распространился практически на все страны региона, вызвал глобальный кризис на энергетическом рынке, нанес колоссальный экономический ущерб странам Персидского залива. А провокации вокруг АЭС "Бушер" еще сильнее обострили угрозу ядерной опасности", - сказал Коков в интервью "Российской газете".
В субботу глава "Росатома" Алексей Лихачев сообщил, что в ближайшие дни госкорпорация начнет эвакуацию еще двух групп российских сотрудников с иранской АЭС "Бушер", на площадке останутся несколько десятков человек.
Ранее глава "Росатома" заявил, что ситуация на площадке иранской АЭС "Бушер" продолжает ухудшаться. Вечером 27 марта по площадке действующего первого энергоблока атомной станции был нанесен третий удар, боеприпас взорвался в непосредственной близости от насосной станции. "Росатом" проводит поэтапную эвакуацию российского персонала с АЭС "Бушер" в РФ.
Ранее в МАГАТЭ выразили обеспокоенность последними ударами вблизи иранской АЭС "Бушер". Глава Агентства Рафаэль Гросси отмечал, что повреждение объекта может привести к крупному радиационному инциденту, который затронул бы значительную территорию в Иране и за его пределами.
Россия покидает "Бушер"
14 марта, 08:00