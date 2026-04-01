Футболисты из Боснии и Герцеговины отказались жать руки израильтянам - РИА Новости Спорт, 01.04.2026
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
12:56 01.04.2026
Футболисты из Боснии и Герцеговины отказались жать руки израильтянам
Футболисты из Боснии и Герцеговины отказались жать руки израильтянам - РИА Новости Спорт, 01.04.2026
Футболисты из Боснии и Герцеговины отказались жать руки израильтянам
Большинство футболистов молодежной сборной Боснии и Герцеговины (игроки не старше 21 года) отказались пожать руки соперникам из команды Израиля перед матчем... РИА Новости Спорт, 01.04.2026
2026-04-01T12:56:00+03:00
2026-04-01T12:56:00+03:00
футбол
израиль
босния и герцеговина
международная федерация футбола (фифа)
союз европейских футбольных ассоциаций (уефа)
израиль
босния и герцеговина
израиль, босния и герцеговина, международная федерация футбола (фифа), союз европейских футбольных ассоциаций (уефа)
Футбол, Израиль, Босния и Герцеговина, Международная федерация футбола (ФИФА), Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА)
Футболисты из Боснии и Герцеговины отказались жать руки израильтянам

Футболисты молодежной сборной Боснии и Герцеговины не пожали руки израильтянам

МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Большинство футболистов молодежной сборной Боснии и Герцеговины (игроки не старше 21 года) отказались пожать руки соперникам из команды Израиля перед матчем отборочного турнира молодежного чемпионата Европы 2027 года.
Матч Израиль - Босния и Герцеговина прошел во вторник на нейтральном поле в венгерском городе Будаёрш и завершился со счетом 0:0.
Как следует из видео, опубликованного агентством "Анадолу", после традиционного предматчевого исполнения гимнов большинство футболистов боснийской сборной отказались пожимать руки израильтянам, прошли мимо них и отправились на свою половину поля.
Ранее эксперты ООН призвали Международную федерацию футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранить сборную Израиля от участия в международных соревнованиях в качестве необходимой меры для борьбы с продолжающимся, по их мнению, геноцидом на оккупированной палестинской территории. В сентябре 2025 года группа из 48 профессиональных спортсменов, в которую вошел чемпион мира 2018 года в составе сборной Франции Поль Погба, направила в УЕФА письмо с призывом приостановить участие Израиля в международных соревнованиях. В марте 2026 года ФИФА сообщила о решении не отстранять израильские клубы и сборные от турниров под эгидой организации.
ФИФА отклонила требование Палестины отстранить сборную Израиля
19 марта, 22:11
 
ФутболИзраильБосния и ГерцеговинаМеждународная федерация футбола (ФИФА)Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА)
 
