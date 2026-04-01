Футболисты из Боснии и Герцеговины отказались жать руки израильтянам

МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Большинство футболистов молодежной сборной Боснии и Герцеговины (игроки не старше 21 года) отказались пожать руки соперникам из команды Израиля перед матчем отборочного турнира молодежного чемпионата Европы 2027 года.

Как следует из видео, опубликованного агентством "Анадолу", после традиционного предматчевого исполнения гимнов большинство футболистов боснийской сборной отказались пожимать руки израильтянам, прошли мимо них и отправились на свою половину поля.