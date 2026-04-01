Футболисты из Боснии и Герцеговины отказались жать руки израильтянам

МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Большинство футболистов молодежной сборной Боснии и Герцеговины (игроки не старше 21 года) отказались пожать руки соперникам из команды Израиля перед матчем отборочного турнира молодежного чемпионата Европы 2027 года.
Как следует из видео, опубликованного агентством "Анадолу", после традиционного предматчевого исполнения гимнов большинство футболистов боснийской сборной отказались пожимать руки израильтянам, прошли мимо них и отправились на свою половину поля.
Ранее эксперты ООН призвали Международную федерацию футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранить сборную Израиля от участия в международных соревнованиях в качестве необходимой меры для борьбы с продолжающимся, по их мнению, геноцидом на оккупированной палестинской территории. В сентябре 2025 года группа из 48 профессиональных спортсменов, в которую вошел чемпион мира 2018 года в составе сборной Франции Поль Погба, направила в УЕФА письмо с призывом приостановить участие Израиля в международных соревнованиях. В марте 2026 года ФИФА сообщила о решении не отстранять израильские клубы и сборные от турниров под эгидой организации.