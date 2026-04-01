19:15 01.04.2026
"АвтоВАЗ" разрабатывает гибридную версию Lada Azimut
"АвтоВАЗ" разрабатывает гибридную версию Lada Azimut
"АвтоВАЗ" разрабатывает гибридную версию кроссовера Lada Azimut, первый автомобиль будет готов в третьем квартале 2026 года, заявил президент компании Максим... РИА Новости, 01.04.2026
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 апр - РИА Новости. "АвтоВАЗ" разрабатывает гибридную версию кроссовера Lada Azimut, первый автомобиль будет готов в третьем квартале 2026 года, заявил президент компании Максим Соколов в рамках Международного транспортно-логистического форума (МТЛФ).
"Наши инженеры разрабатывают подключаемый гибрид на базе нового кроссовера Lada Azimut... Такой пилотный образец гибридного "Азимута" будет готов в этом году, уже в третьем квартале", - сказал Соколов на сессии "Новая мобильность: как технологии меняют мир".
Он уточнил, что машина будет полноприводной, а суммарная мощность силовой установки составит 290 КВт - примерно 390 лошадиных сил. Гибрид будет разгоняться до 100 километров в час за 5,7 секунды и иметь запас хода около 1100 километров.
Первый Международный транспортно-логистический форум (МТЛФ) проходит с 1 по 3 апреля в Санкт-Петербурге. РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
