"АвтоВАЗ" разрабатывает гибридную версию Lada Azimut

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 апр - РИА Новости . "АвтоВАЗ" разрабатывает гибридную версию кроссовера Lada Azimut, первый автомобиль будет готов в третьем квартале 2026 года, заявил президент компании Максим Соколов в рамках Международного транспортно-логистического форума (МТЛФ).

Он уточнил, что машина будет полноприводной, а суммарная мощность силовой установки составит 290 КВт - примерно 390 лошадиных сил. Гибрид будет разгоняться до 100 километров в час за 5,7 секунды и иметь запас хода около 1100 километров.