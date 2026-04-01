https://ria.ru/20260401/atom-2084617186.html
У России есть предложения Армении по атомной энергетике, заявил Лихачев
Россия сделает максимально комфортные предложения Армении по развитию атомной энергетики в стране, заявил журналистам глава "Росатома" Алексей Лихачев. РИА Новости, 01.04.2026
2026-04-01T18:53:00+03:00
армения
россия
владимир путин
никол пашинян
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0d/2080482622_0:0:3006:1691_1920x0_80_0_0_0e0e71b8b3690c5df042a6eb50a0238f.jpg
https://ria.ru/20260328/rosatom-2083508197.html
https://ria.ru/20260401/pashinyan-2084337081.html
https://ria.ru/20260401/putin-2084595643.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0d/2080482622_106:0:2835:2047_1920x0_80_0_0_71f784111ef3cb9b1ac94340656dc5d1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Лихачев: Россия сделает Армении максимально комфортные предложения по энергетике
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Россия сделает максимально комфортные предложения Армении по развитию атомной энергетики в стране, заявил журналистам глава "Росатома" Алексей Лихачев.
Лихачев
сообщил, что срок службы АЭС в Армении
будет продлен до 2036 года после модернизации, которую в том числе будет выполнять "Росатом
". Вместе с тем он выразил мнение, что это - "некая граница", после которой уже вряд ли возможно работать на армянской станции в силу целого ряда причин.
"Конечно, нетрудно сосчитать, что остается всего лишь десять лет для того, чтобы не просто принять, но реализовать решения по строительству новой базовой генерации в Армении. Мы неоднократно делали соответствующие предложения правительству Армении, как в части блоков большой мощности, средней и малой. У каждого из этих решений есть свои плюсы, есть свои вызовы, но последнее слово всегда за заказчикам", - указал Лихачев.
По его словам, именно правительство Армении должно определить конфигурацию и все перспективы развития энергосистемы страны.
"В моем понимании, без атомной энергетики Армения не может существовать. Но дело даже не в том, что она необходима, а в том, что этой компетенцией страна обладает много лет", - уточнил глава "Росатома", добавив, что с конца 1970-х годов Армения - носитель атомных мирных технологий, и такое преимущество нельзя упускать.
В разговоре с журналистами Лихачев добавил, что на встрече президента РФ Владимира Путина
и премьер-министра Армении Никола Пашиняна
могут обсуждаться, какие конкретно запросы есть у правительства республики для решения этой задачи.
"Я не просто считаю, я уверен абсолютно, что со стороны России будут сделаны максимально комфортные предложения, потому что нас связывают десятилетия очень конструктивной совместной работы, нас связывают братские, во многих семьях родственные отношения", - продолжил он, отмечая, что энергетическая независимость Армении немыслима без атомной энергетики, а также что, на его взгляд, именно российские решения должны быть востребованы в ближайшее время.