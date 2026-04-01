У России есть предложения Армении по атомной энергетике, заявил Лихачев
18:53 01.04.2026
У России есть предложения Армении по атомной энергетике, заявил Лихачев
Лихачев: Россия сделает Армении максимально комфортные предложения по энергетике

Генеральный директор государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" Алексей Лихачев
Генеральный директор государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" Алексей Лихачев . Архивное фото
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Россия сделает максимально комфортные предложения Армении по развитию атомной энергетики в стране, заявил журналистам глава "Росатома" Алексей Лихачев.
Лихачев сообщил, что срок службы АЭС в Армении будет продлен до 2036 года после модернизации, которую в том числе будет выполнять "Росатом". Вместе с тем он выразил мнение, что это - "некая граница", после которой уже вряд ли возможно работать на армянской станции в силу целого ряда причин.
"Конечно, нетрудно сосчитать, что остается всего лишь десять лет для того, чтобы не просто принять, но реализовать решения по строительству новой базовой генерации в Армении. Мы неоднократно делали соответствующие предложения правительству Армении, как в части блоков большой мощности, средней и малой. У каждого из этих решений есть свои плюсы, есть свои вызовы, но последнее слово всегда за заказчикам", - указал Лихачев.
По его словам, именно правительство Армении должно определить конфигурацию и все перспективы развития энергосистемы страны.
"В моем понимании, без атомной энергетики Армения не может существовать. Но дело даже не в том, что она необходима, а в том, что этой компетенцией страна обладает много лет", - уточнил глава "Росатома", добавив, что с конца 1970-х годов Армения - носитель атомных мирных технологий, и такое преимущество нельзя упускать.
В разговоре с журналистами Лихачев добавил, что на встрече президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна могут обсуждаться, какие конкретно запросы есть у правительства республики для решения этой задачи.
"Я не просто считаю, я уверен абсолютно, что со стороны России будут сделаны максимально комфортные предложения, потому что нас связывают десятилетия очень конструктивной совместной работы, нас связывают братские, во многих семьях родственные отношения", - продолжил он, отмечая, что энергетическая независимость Армении немыслима без атомной энергетики, а также что, на его взгляд, именно российские решения должны быть востребованы в ближайшее время.
