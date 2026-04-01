У России есть предложения Армении по атомной энергетике, заявил Лихачев

МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Россия сделает максимально комфортные предложения Армении по развитию атомной энергетики в стране, заявил журналистам глава "Росатома" Алексей Лихачев.

Лихачев сообщил, что срок службы АЭС в Армении будет продлен до 2036 года после модернизации, которую в том числе будет выполнять " Росатом ". Вместе с тем он выразил мнение, что это - "некая граница", после которой уже вряд ли возможно работать на армянской станции в силу целого ряда причин.

"Конечно, нетрудно сосчитать, что остается всего лишь десять лет для того, чтобы не просто принять, но реализовать решения по строительству новой базовой генерации в Армении. Мы неоднократно делали соответствующие предложения правительству Армении, как в части блоков большой мощности, средней и малой. У каждого из этих решений есть свои плюсы, есть свои вызовы, но последнее слово всегда за заказчикам", - указал Лихачев.

По его словам, именно правительство Армении должно определить конфигурацию и все перспективы развития энергосистемы страны.

"В моем понимании, без атомной энергетики Армения не может существовать. Но дело даже не в том, что она необходима, а в том, что этой компетенцией страна обладает много лет", - уточнил глава "Росатома", добавив, что с конца 1970-х годов Армения - носитель атомных мирных технологий, и такое преимущество нельзя упускать.