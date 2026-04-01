Ученый предупредил об опасном подъеме воды в одном из регионов России

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Из-за больших запасов снега на Алтае ожидается опасный подъем воды, рассказал в интервью РИА Новости главный научный сотрудник и заведующий лабораторией Института водных проблем РАН, доктор технических наук Михаил Болгов.
"Опасных подъемов мы ждем на Алтае, где сформировались большие запасы воды в снежном покрове", — сказал он.
По словам ученого, весеннее половодье будет существенным в бассейне Байкала и на Дальнем Востоке.
"Но в ДФО оно особой угрозы не представляет, потому что основные проблемы с большой водой там связаны в основном с дождевыми паводками. Начнется теплый период, тайфуны будут приносить осадки, выпадать дожди, начнут топить Владивосток, и тогда вот мы будем уже переживать за эту часть страны в летний период", — добавил Болгов.
Он отметил, что в бассейне Волги половодье находится в стадии начального развития, а в бассейне Оки уже вступает в интенсивную фазу — в ближайшие дни там ожидаются максимальные уровни воды.