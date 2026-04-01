Покинувший "Крылья" Адиев не возглавит "Актобе" - РИА Новости Спорт, 01.04.2026
15:30 01.04.2026 (обновлено: 15:31 01.04.2026)
Покинувший "Крылья" Адиев не возглавит "Актобе"
Покинувший "Крылья" Адиев не возглавит "Актобе" - РИА Новости Спорт, 01.04.2026
Покинувший "Крылья" Адиев не возглавит "Актобе"
Магомед Адиев не будет работать в "Актобе" в качестве тренера, команду возглавил словак Штефан Таркович, сообщили РИА Новости в пресс-службе казахстанского... РИА Новости Спорт, 01.04.2026
2026-04-01T15:30:00+03:00
2026-04-01T15:31:00+03:00
футбол
спорт
магомед адиев
крылья советов
актобе
спорт, магомед адиев, крылья советов, актобе
Футбол, Спорт, Магомед Адиев, Крылья Советов, Актобе
Покинувший "Крылья" Адиев не возглавит "Актобе"

В "Актобе" заявили, что тренер Адиев не возглавит клуб

МОСКВА, 1 апр - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Магомед Адиев не будет работать в "Актобе" в качестве тренера, команду возглавил словак Штефан Таркович, сообщили РИА Новости в пресс-службе казахстанского футбольного клуба.
Ранее Адиев, на тот момент возглавлявший самарские "Крылья Советов", сообщал РИА Новости, что у него была поездка в Казахстан, где он вел переговоры о возможном назначении в "Актобе". В среду "Крылья Советов" официально объявили о расторжении контракта с Адиевым по обоюдному согласию сторон.
"Нет, сейчас мы уже не ведем переговоры с Магомедом Адиевым. Главным тренером назначен Штефан Таркович", - сказал пресс-атташе команды Асет Жомарт.
Таркович ранее возглавлял сборные Словакии и Кыргызстана. Также работал во многих словацких клубах.
ФутболСпортМагомед АдиевКрылья СоветовАктобе
 
