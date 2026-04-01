14:25 01.04.2026 (обновлено: 14:33 01.04.2026)
https://ria.ru/20260401/adii-2084271494.html
Булатов сменил Адиева на посту главного тренера "Крыльев Советов"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/05/1938055547_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_74de243e347d2fc6446a50c86f9ddb63.jpg
https://ria.ru/20260401/ponomarev-2084229316.html
https://ria.ru/20260325/adiev-2082821582.html
Футбол, Магомед Адиев, Крылья Советов, Российская премьер-лига (РПЛ), Сергей Булатов, Трансферы, Трансферы в РПЛ
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Российский специалист Магомед Адиев покинул пост главного тренера самарских "Крыльев Советов", сообщается в Telegram-канале футбольного клуба.
Отмечается, что соглашение с 48-летним специалистом расторгнуто по обоюдному согласию сторон. Исполнять обязанности главного тренера команды будет Сергей Булатов, который в качестве футболиста выступал за самарскую команду в 1997-1998 годах, провел 29 матчей и забил 10 мячей. С 2020 по 2025-й Булатов занимал должность старшего тренера, после чего занял пост куратора развития молодежного направления.
Валерий Карпин - РИА Новости, 1920, 01.04.2026
Экс-футболист сборной СССР назвал Карпина бездарным тренером
1 апреля, 12:06
"Крылья Советов" идут на 13-м месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 21 очко за 22 тура. Самарцы располагаются в зоне стыковых матчей. В 23-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) "Крылья Советов" 4 апреля на выезде сыграют против петербургского "Зенита", а три дня спустя примут московский ЦСКА в рамках второго этапа полуфинала пути регионов Кубка России.
Адиев возглавлял "Крылья Советов" с лета 2025 года, его соглашение с самарцами было рассчитано до конца сезона. До работы в самарском клубе специалист также работал в подмосковных "Химках", грозненском "Ахмате", сборной Казахстана, карагандинском "Шахтере", "Чайке" из Песчанокопского и махачкалинском "Анжи".
Магомед Адиев - РИА Новости, 1920, 25.03.2026
"Крылья Советов" сделали заявление о слухах про возможный уход тренера
25 марта, 13:56
 
