В Москве пройдет забег "Апрель"

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Москве на территории Олимпийского комплекса "Лужники" в 13-й раз состоится забег "Апрель". Мероприятие пройдет 5 апреля и откроет сезон шоссейных стартов от команды Бегового сообщества.
Участникам предстоит преодолеть дистанцию 5 км. На старт планируют выйти около 7 тысяч человек. Около 50% участников примут участие в забеге "Апрель" впервые.
"Забег “Апрель” традиционно открывает шоссейный сезон и задает его общий ритм и настроение. Для многих участников это первый старт — возможность попробовать свои силы на дистанции 5 км и получить соревновательный опыт. При этом для более опытных бегунов это классная возможность оценить свою форму после межсезонья. Мы видим, что доля новичков остается высокой, и это говорит о том, что бег продолжает привлекать новую аудиторию и становиться частью городской жизни", — отметил директор забега "Апрель" и сооснователь Бегового сообщества Дмитрий Тарасов.
© Фото : пресс-служба Бегового сообществаЗабег "Апрель"
Забег откроют участники III этапа Студенческого кубка Бегового сообщества сезона 2025/26. Они уже выступили на двух этапах в манеже, а теперь выйдут на дистанцию 5 км по шоссе. В этом году старт для мужчин и женщин вновь будет раздельным: мужчины выйдут на старт в 9:00, а спустя 15 минут стартуют женщины. По итогам двух предыдущих этапов СКБС лидирует МГУ.
Основной старт забега "Апрель" состоится в 10:00. Помогать участникам поддерживать заданный темп будут пейсмейкеры от команды Союза любителей бега — представители различных беговых клубов Москвы.
Победителями забега станут три мужчины и три женщины в абсолютном первенстве. Их ждут кубки, подарки от партнеров и денежные вознаграждения. Все финишеры получат традиционные значки с символикой забега.
