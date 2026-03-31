Специальная военная операция на Украине
 
05:01 31.03.2026
ВСУ избегают стрелковых боев, делая ставку на дроны
ВСУ избегают стрелковых боев, делая ставку на дроны
ВСУ избегают стрелковых боев, делая ставку на дроны

ДОНЕЦК, 31 мар - РИА Новости. Боевики ВСУ зачастую не вступают в стрелковые бои, предпочитая использовать ударные беспилотники, рассказал РИА Новости командир отделения группировки войск "Восток" с позывным "Турист".
Он подчеркнул, что тактика ВСУ изменилась по сравнению с 2022 годом.
"Они в основном работают только FPV-дронами, удаленно. Редко сейчас бывает стрелковый бой, на прошлой задаче они просто сбежали", - пояснил "Турист".
По его словам, в ряде случаев противник избегает прямого контакта.
"Бывали ситуации, когда при нашем приближении они просто покидали позиции, не вступая в бой", - добавил он.
Собеседник агентства отметил, что стрелковые столкновения стали менее частыми, уступив место дистанционным способам ведения боя. По его словам, непосредственные боестолкновения происходят лишь при сближении с позициями противника.
"Стрелковый бой начинается, когда мы подходим вплотную к опорному пункту, на расстояние порядка 100 метров", - отметил "Турист".
Минобороны 30 марта сообщило, что силы группировки "Восток" освободили населенный пункт Луговское в Запорожской области.
