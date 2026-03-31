ВСУ избегают стрелковых боев, делая ставку на дроны

ДОНЕЦК, 31 мар - РИА Новости. Боевики ВСУ зачастую не вступают в стрелковые бои, предпочитая использовать ударные беспилотники, рассказал РИА Новости командир отделения группировки войск "Восток" с позывным "Турист".

Он подчеркнул, что тактика ВСУ изменилась по сравнению с 2022 годом.

"Они в основном работают только FPV-дронами, удаленно. Редко сейчас бывает стрелковый бой, на прошлой задаче они просто сбежали", - пояснил "Турист".

По его словам, в ряде случаев противник избегает прямого контакта.

"Бывали ситуации, когда при нашем приближении они просто покидали позиции, не вступая в бой", - добавил он.

Собеседник агентства отметил, что стрелковые столкновения стали менее частыми, уступив место дистанционным способам ведения боя. По его словам, непосредственные боестолкновения происходят лишь при сближении с позициями противника.

"Стрелковый бой начинается, когда мы подходим вплотную к опорному пункту, на расстояние порядка 100 метров", - отметил "Турист".