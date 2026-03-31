Украина направила в Израиль запрос на экстрадицию Миндича
Правоохранительные органы Украины направили в Израиль запрос на экстрадицию фигуранта коррупционного скандала в сфере энергетики, соратника Владимира Зеленского
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Правоохранительные органы Украины направили в Израиль запрос на экстрадицию фигуранта коррупционного скандала в сфере энергетики, соратника Владимира Зеленского Тимура Миндича, сообщил украинский "24 канал", ссылаясь на комментарий пресс-службы офиса украинского генерального прокурора.
Ранее во вторник в Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ)
заявили, что еще две недели назад направили в офис генпрокурора Украины
документы для экстрадиции Миндича
из Израиля
, но они так и не были подписаны.
"Запрос на экстрадицию Миндича уже направлен в министерство юстиции Израиля", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "24 канала".
Пресс-служба офиса генпрокурора заявила украинским журналистам, что после получения ходатайства НАБУ о выдаче Миндича на Украину в ходе их проверки якобы были выявлены некоторые недочеты. Офис генпрокурора и НАБУ занимались доработкой 24-х томов материалов дела, а также подготовкой запроса в Израиль.
НАБУ 11 ноября 2025 года предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Зеленский 13 ноября ввел санкции против бизнесмена Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана. Верховная рада
19 ноября уволила фигурирующего в деле о коррупции в сфере энергетики Германа Галущенко
с поста министра юстиции, а также Светлану Гринчук
с должности министра энергетики.