"Cыграешь на рояле?": в ЕС осадили зарвавшегося Зеленского

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц не простит Владимиру Зеленскому оскорблений в адрес своего друга и руководителя концерна Rheinmetall Армина Паппергера, такое мнение выразил кипрский журналист Алекс Христофору в эфире своего YouTube-канала

"Все знают, что Мерц — обидчивый парень, а ты, Зеленский , надерзил его другу и крупнейшему оружейнику Германии . Что теперь будешь делать, чтобы оправдаться и получить от немцев новое оружие? Сыграешь на рояле?" — поинтересовался он.

По словам журналиста, Зеленский решил сыронизировать, но получилось только хуже, ведь киевский главарь оскорбил крупнейшего немецкого промышленника и явного друга Украины , много сделавшего для Киева

"У Зеленского нет логики. Он воображает себя Черчиллем, который остроумно отвечает на любые язвительные замечания, а по сути является клоуном, который к тому же поссорился с еще одним старым другом Киева", — подытожил Христофору.

В прошлую пятницу Армин Паппергер пренебрежительно сравнил украинские дроны с конструктором Lego, которые может создавать "каждая домохозяйка". На это Зеленский ответил, что тогда каждая домохозяйка может быть гендиректором Rheinmetall.

Позже на официальном сайте Rheinmetall вышло заявление с якобы признанием заслуг украинских БПЛА.