"Cыграешь на рояле?": в ЕС осадили зарвавшегося Зеленского

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц не простит Владимиру Зеленскому оскорблений в адрес своего друга и руководителя концерна Rheinmetall Армина Паппергера, такое мнение выразил кипрский журналист Алекс Христофору в эфире своего YouTube-канала.
"У Зеленского нет логики. Он воображает себя Черчиллем, который остроумно отвечает на любые язвительные замечания, а по сути является клоуном, который к тому же поссорился с еще одним старым другом Киева", — подытожил Христофору.
В прошлую пятницу Армин Паппергер пренебрежительно сравнил украинские дроны с конструктором Lego, которые может создавать "каждая домохозяйка". На это Зеленский ответил, что тогда каждая домохозяйка может быть гендиректором Rheinmetall.
Позже на официальном сайте Rheinmetall вышло заявление с якобы признанием заслуг украинских БПЛА.
Rheinmetall — один из крупнейших производителей военной техники и вооружений в Европе. Росту его доходов способствовали поставки Германией вооружений Украине, включая произведенные концерном танки, БМП, БТР, системы ПВО и артиллерийские боеприпасы.