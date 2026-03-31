Туроператор рассказал о ценах на поездки по Золотому кольцу

МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Весной 2026 года стоимость трехдневных автобусных туров из Москвы по "Золотому кольцу" начинается от 33,2 тысячи рублей на двоих взрослых, в то время как пятидневные туры обойдутся в 62,4 тысячи, рассказали РИА Новости в пресс-службе туроператора "Алеан".

По их данным, стоимость тура, включающего посещение 14 городов "Золотого кольца", на 7 дней из Москвы на двоих взрослых начинается от 84,8 тысячи рублей. В то время как тур с заездами в большее количество городов можно приобрести за 99,8 тысячи.

Как рассказал РИА Новости директор Ассоциации малых туристических городов, эксперт Российского союза туриндустрии (РСТ) Константин Анучин, средняя продолжительность поездки по маршруту "Золотого кольца" составляет два-три дня в выходные с захватом пятницы. "И в большей степени это близлежащие регионы - Москва, Кострома , Ярославль, Санкт-Петербург очень часто активно ездит, Нижегородская область тоже активно начинает ехать", - сказал Анучин про города, откуда чаще всего едут туристы по "Золотому кольцу".

При этом длительность поездки зависит также и от времени года, например, летом туристы могут отправиться в путешествие на неделю или на 10 дней. Анучин отметил, что средняя стоимость двухдневного тура может начинаться от 16-17 тысяч рублей, в то время как максимальная - от 30-35 тысяч на человека в сутки, однако окончательная цена зависит от продолжительности путешествия и запросов туриста.

Анучин в свою очередь добавил, что классический маршрут будет продолжаться, однако к нему присоединятся радиальные выезды или же отдельные внутрирегиональные маршруты под единым брендом "Золотое кольцо России". "Эти маршруты, плюс-минус, они есть, потому что каждый регион готовит свои внутренние кольца", - сказал он.

В начале январе в аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко сообщили, что в 2027 году "Золотому кольцу" России исполнится 60 лет и в связи с этим он будет увеличен на 49 населенных пунктов, впервые в него войдут города и села Нижегородской и Тверской областей.