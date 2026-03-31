Тренер молодежной сборной Турции потерял сознание во время матча

МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Главный тренер молодежной сборной Турции Эгемен Коркмаз ударился головой и потерял сознание во время матча отборочного турнира чемпионата Европы 2027 года для игроков не старше 21 года против команды Хорватии.

"У Коркмаза образовалась припухлость на голове в результате падения; первая помощь была оказана нашей медицинской бригадой на боковой линии. Тренер находится в сознании и был доставлен на машине скорой помощи в больницу для профилактического обследования. Мы желаем нашему наставнику скорейшего выздоровления", - говорится в заявлении, опубликованном на странице Турецкой футбольной федерации (TFF) в соцсети X.