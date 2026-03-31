Пушков заявил, что Трамп не может объявить победу в конфликте с Ираном

МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не может объявить победу в конфликте с Ираном с учетом того, чего в нем достигли Соединенные Штаты, несмотря на заинтересованность американского лидера в завершении боевых действий, заявил сенатор РФ Алексей Пушков.
По его словам, США "завязают" в конфликте, тогда как Иран не демонстрирует готовности идти на уступки и сохраняет сильные позиции, в том числе за счет роста экспорта нефти и контроля над Ормузским проливом.
Пушков отметил, что затягивание конфликта усиливает позиции Тегерана, а возможное расширение участия США, включая вовлечение сухопутных сил, остается непопулярным среди американцев.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. При этом фактически остановилось судоходство по Ормузскому проливу - ключевому маршруту поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива. В результате цены на топливо растут в большинстве стран мира.