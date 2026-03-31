Пушков заявил, что Трамп не может объявить победу в конфликте с Ираном - РИА Новости, 31.03.2026
07:02 31.03.2026
Пушков заявил, что Трамп не может объявить победу в конфликте с Ираном
Пушков заявил, что Трамп не может объявить победу в конфликте с Ираном - РИА Новости, 31.03.2026
Пушков заявил, что Трамп не может объявить победу в конфликте с Ираном
Президент США Дональд Трамп не может объявить победу в конфликте с Ираном с учетом того, чего в нем достигли Соединенные Штаты, несмотря на заинтересованность... РИА Новости, 31.03.2026
2026-03-31T07:02:00+03:00
2026-03-31T07:02:00+03:00
в мире
иран
сша
ормузский пролив
алексей пушков
дональд трамп
военная операция сша и израиля против ирана
иран
сша
ормузский пролив
в мире, иран, сша, ормузский пролив, алексей пушков, дональд трамп, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, США, Ормузский пролив, Алексей Пушков, Дональд Трамп, Военная операция США и Израиля против Ирана
Пушков заявил, что Трамп не может объявить победу в конфликте с Ираном

Пушков: Трамп не может объявить победу в конфликте с Ираном

МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не может объявить победу в конфликте с Ираном с учетом того, чего в нем достигли Соединенные Штаты, несмотря на заинтересованность американского лидера в завершении боевых действий, заявил сенатор РФ Алексей Пушков.
"Трампу надо объявить победу, но он не может объявить победу на основе того, чего он на сегодняшний день добился в этой войне", - написал Пушков на платформе Max.
По его словам, США "завязают" в конфликте, тогда как Иран не демонстрирует готовности идти на уступки и сохраняет сильные позиции, в том числе за счет роста экспорта нефти и контроля над Ормузским проливом.
Пушков отметил, что затягивание конфликта усиливает позиции Тегерана, а возможное расширение участия США, включая вовлечение сухопутных сил, остается непопулярным среди американцев.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. При этом фактически остановилось судоходство по Ормузскому проливу - ключевому маршруту поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива. В результате цены на топливо растут в большинстве стран мира.
В миреИранСШАОрмузский проливАлексей ПушковДональд ТрампВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
