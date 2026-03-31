СМИ: Трамп выразил готовность завершить операцию против Ирана

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил о готовности прекратить боевые действия против Ирана, утверждает газета Президент США Дональд Трамп заявил о готовности прекратить боевые действия против Ирана, утверждает газета The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.

« "Трамп заявил помощникам, что готов завершить военную кампанию, <...> даже если Ормузский пролив останется в значительной степени закрытым", — говорится в материале.

По данным издания, глава Белого дома и его окружение пришли к выводу, что попытки разблокировать морской проход приведут к затягиванию операции: сроки превысят запланированные четыре-шесть недель. Поэтому Вашингтону стоит ограничиться другими целями — снизить возможности флота Тегерана и сократить его ракетные запасы. Сворачивать же боевые действия планируется при одновременном давлении на исламскую республику. По мнению американских властей, так удастся возобновить свободный поток торговли.

Если же эти усилия провалятся, пишет издание, США попытаются заставить союзников в Европе и Персидском заливе взять инициативу по открытию пролива на себя. Трамп может рассмотреть и военные варианты, но для него они не столь приоритетны, рассказали собеседники WSJ.

Американо-израильская операция против Ирана длится уже чуть больше месяца. Все это время стороны обмениваются ударами. Обострение конфликта привело к практически полному прекращению судоходства через Ормузский пролив — ключевой маршрут поставок нефти и СПГ из арабских стран.

На прошлой неделе Трамп заявил, что США и Иран провели "очень позитивные переговоры". Как рассказал МИД исламской республики, Тегеран напрямую не общался с Вашингтоном, но получил через посредников послания о его готовности к урегулированию. Соединенные Штаты также передали ИРИ мирный план из 15 пунктов, но, по данным Press TV, Иран его отверг и выдвинул свои условия.