Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Трамп выразил готовность завершить операцию против Ирана - РИА Новости, 31.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:13 31.03.2026 (обновлено: 14:06 31.03.2026)
https://ria.ru/20260331/tramp-2083912973.html
СМИ: Трамп выразил готовность завершить операцию против Ирана
Президент США Дональд Трамп заявил о готовности прекратить боевые действия против Ирана, утверждает газета The Wall Street Journal со ссылкой на американских...
в мире
сша
иран
ормузский пролив
дональд трамп
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/14/2081876337_0:0:2962:1666_1920x0_80_0_0_5febfa1ec2ac36995b87acbfbb73d2ae.jpg
https://ria.ru/20250620/ormyzskiy-proliv-2024394371.html
https://ria.ru/20260331/ssha-2083849070.html
https://ria.ru/20260330/smi-2083656473.html
сша
иран
ормузский пролив
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/14/2081876337_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_93ba4e6658f81dd6e5ad599ae267f5b8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
СМИ: Трамп выразил готовность завершить операцию против Ирана

WSJ: Трамп готов завершить кампанию против Ирана без открытия Ормузского пролива

© REUTERS / Evelyn HocksteinПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 31.03.2026
© REUTERS / Evelyn Hockstein
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил о готовности прекратить боевые действия против Ирана, утверждает газета The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.
«

"Трамп заявил помощникам, что готов завершить военную кампанию, <...> даже если Ормузский пролив останется в значительной степени закрытым", — говорится в материале.

По данным издания, глава Белого дома и его окружение пришли к выводу, что попытки разблокировать морской проход приведут к затягиванию операции: сроки превысят запланированные четыре-шесть недель. Поэтому Вашингтону стоит ограничиться другими целями — снизить возможности флота Тегерана и сократить его ракетные запасы. Сворачивать же боевые действия планируется при одновременном давлении на исламскую республику. По мнению американских властей, так удастся возобновить свободный поток торговли.
Если же эти усилия провалятся, пишет издание, США попытаются заставить союзников в Европе и Персидском заливе взять инициативу по открытию пролива на себя. Трамп может рассмотреть и военные варианты, но для него они не столь приоритетны, рассказали собеседники WSJ.
Американо-израильская операция против Ирана длится уже чуть больше месяца. Все это время стороны обмениваются ударами. Обострение конфликта привело к практически полному прекращению судоходства через Ормузский пролив — ключевой маршрут поставок нефти и СПГ из арабских стран.
На прошлой неделе Трамп заявил, что США и Иран провели "очень позитивные переговоры". Как рассказал МИД исламской республики, Тегеран напрямую не общался с Вашингтоном, но получил через посредников послания о его готовности к урегулированию. Соединенные Штаты также передали ИРИ мирный план из 15 пунктов, но, по данным Press TV, Иран его отверг и выдвинул свои условия.
В четверг американский президент объявил о приостановке ударов по энергообъектам до 6 апреля якобы по просьбе Тегерана. В то же время США перебрасывают все больше сил в регион.
В миреСШАИранОрмузский проливДональд ТрампВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала