В Киргизии рассказали о влиянии трагедии с Наговицыной на альпинистов

Наговицына получила травму ноги 12 августа 2025 года при спуске с пика Победы - самой высокой точки Тянь-Шаня, на высоте примерно 7,2 тысячи метров над уровнем моря. Ее неоднократно пытались спасти другие альпинисты, но из-за сложных погодных условий не смогли этого сделать, при этом один из них погиб. Наговицына осталась на этой высоте с разорванной палаткой, спальным мешком и некоторым количеством еды и воды. Попытки спасения альпинистки были официально прекращены 25 августа 2025 года.

"Такой вид туризма, как альпинизм, носит специфический характер. Им занимаются в основном уже знающие свое дело, знающие все тонкости и ситуацию в горах люди… Поэтому прошлогоднее событие едва ли как-то повлияет на их количество. Такие случаи, увы, происходят. Каждый год один или два случая, это же горы. Но альпинисты знают все риски, которые их ожидают, и поэтому это никак на них не повлияет", - сказал Сапаров, отвечая на вопрос о возможном снижении или увеличении числа гостей-альпинистов из-за рубежа в предстоящем летом 2026 года новом сезоне восхождений.