"Торпедо" обыграло "Северсталь" и вышло во второй раунд Кубка Гагарина
Хоккей
21:53 31.03.2026 (обновлено: 21:54 31.03.2026)
"Торпедо" обыграло "Северсталь" и вышло во второй раунд Кубка Гагарина
"Торпедо" обыграло "Северсталь" и вышло во второй раунд Кубка Гагарина

МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Нижегородское "Торпедо" на выезде обыграло череповецкую "Северсталь" в пятом матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и вышло в четвертьфинал.
31 марта 2026 • начало в 19:30
Завершен
Северсталь
3 : 4
Торпедо НН
08:42 • Илья Рейнгардт
(Владимир Грудинин, Давид Думбадзе)
Данил Аймурзин
Адам Лишка
10:48 • Владимир Ткачев
(Боб Нарделла, Егор Виноградов)
03:24 • Сергей Гончарук
(Владислав Фирстов, Боб Нарделла)
Сергей Гончарук
Календарь Турнирная таблица История встреч
Встреча прошла в Череповце и завершилась со счетом 4:3 (2:1, 1:0, 1:2) в пользу гостей. В составе победителей дубли оформили Владимир Ткачев (10-я и 11-я минуты) и Сергей Гончарук (24, 57). У "Северстали" отличились Илья Рейнгардт (9), Данил Аймурзин (56) и Адам Лишка (59).
"Торпедо" выиграло серию до четырех побед со счетом 4-1 и в четвертый раз в своей истории вышло во второй раунд Кубка Гагарина. Ранее нижегородцы добирались до этой стадии в 2012, 2016 и 2023-м годах.
"Северсталь" и "Торпедо" впервые в истории встречались в рамках Кубка Гагарина. По итогам регулярного чемпионата "Северсталь" заняла третье место в турнирной таблице Западной конференции. "Торпедо" финишировало на шестой строчке.
