"Торпедо" обыграло "Северсталь" и вышло во второй раунд Кубка Гагарина

МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Нижегородское "Торпедо" на выезде обыграло череповецкую "Северсталь" в пятом матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и вышло в четвертьфинал.

"Северсталь" и "Торпедо" впервые в истории встречались в рамках Кубка Гагарина. По итогам регулярного чемпионата "Северсталь" заняла третье место в турнирной таблице Западной конференции. "Торпедо" финишировало на шестой строчке.