В Москве суд проверит законность ареста основателя Readovka

МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Суд в Москве 15 апреля рассмотрит жалобу на арест основателя издания Readovka Алексея Костылева по делу о хищении более миллиарда рублей у Минобороны РФ, следует из судебных материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
В них указано, что рассмотрение апелляционной жалобы защиты назначено на 15 апреля.
В конце февраля суд отправил Костылева в СИЗО на два месяца.
Как стало известно из озвученных в суде следователем и прокурором данных, Костылеву вменяется хищение более 1 миллиарда рублей у Минобороны РФ на контракте по поставкам БПЛА. Следователь подчеркивала, что имело место неисполнение обязательств по госконтрактам. Тогда Костылев свое отношение к делу не выразил, только просил его не арестовывать из-за проблем со здоровьем после ДТП в 2024 году, из-за которого он две недели находился в коме. По словам источника РИА Новости, вину мужчина не признает.
Основатель Readovka Костылев покинул издание, о чем сообщили в холдинге летом 2025 года.