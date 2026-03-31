Минздрав утвердил новый стандарт медпомощи детям при сальмонеллезе

МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Министерство здравоохранения России утвердило новый стандарт медицинской помощи детям при сальмонеллезе, следует из документа ведомства, с которым ознакомилось РИА Новости.

Сальмонеллез - широко распространенная инфекция, вызываемая различными серологическими вариантами бактерий рода Salmonella. Основными источниками инфекции являются сельскохозяйственные животные и птицы. Наибольшую опасность сальмонеллез представляет для детей раннего возраста, пожилых людей и лиц с ослабленным иммунитетом.

Согласно приказу, средняя продолжительность лечения сальмонеллеза у детей составляет 48 дней. Медпомощь может оказываться амбулаторно и стационарно.

Диагностику заболевания будет осуществлять врач-инфекционист и врач общей практики. В перечне инструментальных методов лечения есть комплексное УЗИ органов брюшной полости и электрокардиограмма.

Для диагностики заболевания доступны следующие лабораторные методы исследования: микроскопическое исследование кала на яйца и личинки гельминтов, а также на простейшие; определение антигенов ротавирусов и норовирусов в образцах фекалий; различные молекулярно-биологические исследования; иммунохроматографическое экспресс-исследование (метод выявления определённых веществ в биоматериале) кала на ротавирус; общий анализ крови и мочи; копрологическое исследование (комплексный анализ кала).

В документе говорится, что за больным ребенком в ходе лечения будет осуществляться суточное наблюдение врач анастезиолог-реаниматолог. Также контроль будет осуществлять врач-инфекционист и педиатр. Кроме того, в перечне медуслуг для лечения есть ежедневный осмотр врачом-инфекционистом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара.

В новом стандарте также указан перечень зарегистрированных в РФ лекарственных препаратов для медицинского применения. Так, в списке есть кишечные противомикробные препараты (нифуроксазид), кишечные абсорбенты (кремния диоксид коллоидный, полиметилсилоксана полигидрат, лигнин гидролизный, смектит диоктаэдрический), противодиарейные микроарганизмы (лактобактерии, "Линекс Форте", сахаромицеты буларди), а также растворы, влияющие на водно-электролитный баланс.