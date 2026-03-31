https://ria.ru/20260331/sk-2084093118.html
СК завел дело на подростка, поджегшего колонку на АЗС в Москве
Уголовное дело о хулиганстве и умышленном уничтожении имущества завели на подростка, который поджег колонку на АЗС в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе
2026-03-31T18:44:00+03:00
происшествия
россия
москва
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/1f/2084050079_92:0:2208:1190_1920x0_80_0_0_04387036c25a7a89d3f1e9193128f510.jpg
https://ria.ru/20260313/istra-2080586472.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/1f/2084050079_376:0:1963:1190_1920x0_80_0_0_6b80f293e2d5b7d90fc44ac22b6c52ee.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Происшествия, Россия, Москва, Следственный комитет России (СК РФ)
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Уголовное дело о хулиганстве и умышленном уничтожении имущества завели на подростка, который поджег колонку на АЗС в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ.
"Возбуждено уголовное дело в отношении жителя столицы 2010 года рождения. Он подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ст. 167 УК РФ
(умышленные уничтожение или повреждение имущества) и ст. 213 УК РФ (хулиганство)", - сказали в ведомстве.
По данным следствия, вечером 30 марта 15-летний подросток выплеснул легковоспламеняющуюся жидкость на колонку на автозаправочной станции и поджег ее зажигалкой, а после скрылся с места происшествия.
"В кратчайшие сроки следователями столичного СК
и оперативными сотрудниками подозреваемый установлен и задержан", - добавили в ведомстве.
В ходе допроса подросток сообщил следователю, что 25 марта с ним связались неизвестные, которые представились российскими силовиками и сообщили, что он якобы сотрудничает с украинскими спецслужбами и обвиняется в совершении особо тяжкого преступления. Впоследствии они потребовали от него провести "обыск по видеосвязи" и принять участие в операции.