СК завел дело на подростка, поджегшего колонку на АЗС в Москве

МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Уголовное дело о хулиганстве и умышленном уничтожении имущества завели на подростка, который поджег колонку на АЗС в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ.

По данным следствия, вечером 30 марта 15-летний подросток выплеснул легковоспламеняющуюся жидкость на колонку на автозаправочной станции и поджег ее зажигалкой, а после скрылся с места происшествия.

В ходе допроса подросток сообщил следователю, что 25 марта с ним связались неизвестные, которые представились российскими силовиками и сообщили, что он якобы сотрудничает с украинскими спецслужбами и обвиняется в совершении особо тяжкого преступления. Впоследствии они потребовали от него провести "обыск по видеосвязи" и принять участие в операции.