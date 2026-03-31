Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:44 31.03.2026 (обновлено: 18:51 31.03.2026)
https://ria.ru/20260331/sk-2084093118.html
СК завел дело на подростка, поджегшего колонку на АЗС в Москве
Уголовное дело о хулиганстве и умышленном уничтожении имущества завели на подростка, который поджег колонку на АЗС в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе
2026-03-31T18:44:00+03:00
2026-03-31T18:51:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/1f/2084050079_92:0:2208:1190_1920x0_80_0_0_04387036c25a7a89d3f1e9193128f510.jpg
https://ria.ru/20260313/istra-2080586472.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/1f/2084050079_376:0:1963:1190_1920x0_80_0_0_6b80f293e2d5b7d90fc44ac22b6c52ee.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
© Ирина Волк/MAXПодросток поджег автозаправку на севере Москвы
Подросток поджег автозаправку на севере Москвы - РИА Новости, 1920, 31.03.2026
© Ирина Волк/MAX
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Уголовное дело о хулиганстве и умышленном уничтожении имущества завели на подростка, который поджег колонку на АЗС в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ.
"Возбуждено уголовное дело в отношении жителя столицы 2010 года рождения. Он подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ст. 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества) и ст. 213 УК РФ (хулиганство)", - сказали в ведомстве.
По данным следствия, вечером 30 марта 15-летний подросток выплеснул легковоспламеняющуюся жидкость на колонку на автозаправочной станции и поджег ее зажигалкой, а после скрылся с места происшествия.
"В кратчайшие сроки следователями столичного СК и оперативными сотрудниками подозреваемый установлен и задержан", - добавили в ведомстве.
В ходе допроса подросток сообщил следователю, что 25 марта с ним связались неизвестные, которые представились российскими силовиками и сообщили, что он якобы сотрудничает с украинскими спецслужбами и обвиняется в совершении особо тяжкого преступления. Впоследствии они потребовали от него провести "обыск по видеосвязи" и принять участие в операции.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 13.03.2026
В Подмосковье подросток поджег две заправки
13 марта, 21:34
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала