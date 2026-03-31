Занявшая последнее место в отборе Швеция вышла на ЧМ-2026

МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Сборная Швеции одержала победу над командой Польши в финале стыкового турнира европейской квалификации чемпионата мира 2026 года, который пройдет в США, Мексике и Канаде.
Чемпионат Мира. Квалификация. Европа. 2-ой раунд
31 марта 2026 • начало в 21:45
Завершен
20’ • Энтони Эланга
(Ясин Аяри)
44’ • Gustaf Lagerbielke
(Бенжамин Нюгрен)
88’ • Виктор Дьекереш
(Besfort Zeneli)
33’ • Никола Залевский
55’ • Кароль Свидерский
(Никола Залевский)
Встреча в шведской Сольне завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев. В составе победителей мячи забили Антони Эланга (20-я минута), Густав Лагербильке (44) и Виктор Дьёкереш (88). У команды Польши отличились Никола Залевский (35) и Кароль Свидерский (55).
Сборная Швеции стала первой командой, которая прошла на чемпионат мира, заняв последнее место на групповом этапе квалификации. В группе B команда проиграла четыре матча и два раза сыграла вничью, набрав 2 очка. В стыковые матчи шведы попали благодаря своему выступлению в Лиге наций.
Чемпионат мира 2026 года пройдет с 11 июня по 19 июля. В группе F сборная Швеции сыграет с командами Нидерландов, Японии и Туниса.