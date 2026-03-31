00:07 31.03.2026 (обновлено: 00:26 31.03.2026)
Шадаев: Минцифры обязано реализовать задачу по снижению использования VPN
Минцифры России обязано снизить использование VPN: приняты решения по ограничению доступа к ряду зарубежных платформ, заявил глава ведомства Максут Шадаев в... РИА Новости, 31.03.2026
максут шадаев
московский институт теплотехники
Телефон. Архивное фото
МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Минцифры России обязано снизить использование VPN: приняты решения по ограничению доступа к ряду зарубежных платформ, заявил глава ведомства Максут Шадаев в профильном сообществе "МИТ — Мы ИТ" на платформе Max.
"Минцифры является органом исполнительной власти, и мы обязаны реализовать поставленные перед нами задачи. В данном случае — задачу по снижению использования VPN", — сказал Шадаев.
В пункте выдачи заказов Wildberries
Wildberries не известно о планах ограничить вход на платформы через VPN
Вчера, 19:07
Глава ведомства напомнил о решениях по ограничению доступа к ряду зарубежных платформ, "с которыми долго пытались договориться о выполнении законодательных требований".
"Долго, сложно, безрезультатно. К сожалению. Еще раз — не просто каких-то пожеланий и хотелок, а требований принятых законов. Не получилось", — добавил он.
Шадаев отметил, что Минцифры готово искать решения по снижению использования VPN. Вместе с тем он признал, что в этом вопросе "есть много нюансов: доступы разработчиков, встроенная оплата и многое другое".
Логотип компании Apple над входом в здание в Нью-Йорке, США
Минцифры обсуждает приостановку оплаты сервисов Apple со счета телефона
Вчера, 11:37
"Готовы по ним искать решения с учетом общего курса. Уверен — сможем найти при вашей поддержке", — добавил министр.
В то же время Шадаев подчеркнул, что Минцифры выступает против административной ответственности за использование VPN.
Это решение в лоб, которое нам категорически не нравится. Обсуждаемые сегодня меры являются сложным компромиссом. Конечно, мы понимаем все последствия, но все другие варианты сильно хуже", — заключил глава ведомства.
Логотип мессенджера Telegram
ФАС не будет штрафовать за рекламу в Telegram до конца года
25 марта, 10:11
В понедельник Forbes написал, что Максут Шадаев попросил операторов связи ввести плату за использование более 15 гигабайт международного трафика в месяц на мобильных сетях, а платформы — ограничить использование сервисов при включенном VPN.
В МТС в ответ заявили, что не располагают данной информацией.
На прошлой неделе первый зампред комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин опроверг сообщения о планирующемся запрете или штрафах за использование VPN.
Госдума России
В Госдуме предложили упростить использование VPN для бизнеса
26 марта, 12:15
 
