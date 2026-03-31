Шадаев: Минцифры обязано реализовать задачу по снижению использования VPN

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Минцифры России обязано снизить использование VPN: приняты решения по ограничению доступа к ряду зарубежных платформ, заявил глава ведомства Максут Шадаев в профильном сообществе " Минцифры России обязано снизить использование VPN: приняты решения по ограничению доступа к ряду зарубежных платформ, заявил глава ведомства Максут Шадаев в профильном сообществе " МИТ — Мы ИТ" на платформе Max

« "Минцифры является органом исполнительной власти, и мы обязаны реализовать поставленные перед нами задачи. В данном случае — задачу по снижению использования VPN", — сказал Шадаев.

Глава ведомства напомнил о решениях по ограничению доступа к ряду зарубежных платформ, "с которыми долго пытались договориться о выполнении законодательных требований".

"Долго, сложно, безрезультатно. К сожалению. Еще раз — не просто каких-то пожеланий и хотелок, а требований принятых законов. Не получилось", — добавил он.

Шадаев отметил, что Минцифры готово искать решения по снижению использования VPN. Вместе с тем он признал, что в этом вопросе "есть много нюансов: доступы разработчиков, встроенная оплата и многое другое".

"Готовы по ним искать решения с учетом общего курса. Уверен — сможем найти при вашей поддержке", — добавил министр.

В то же время Шадаев подчеркнул, что Минцифры выступает против административной ответственности за использование VPN.

Это решение в лоб, которое нам категорически не нравится. Обсуждаемые сегодня меры являются сложным компромиссом. Конечно, мы понимаем все последствия, но все другие варианты сильно хуже", — заключил глава ведомства.

В понедельник Forbes написал, что Максут Шадаев попросил операторов связи ввести плату за использование более 15 гигабайт международного трафика в месяц на мобильных сетях, а платформы — ограничить использование сервисов при включенном VPN.

В МТС в ответ заявили, что не располагают данной информацией.