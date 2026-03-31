https://ria.ru/20260331/shadaev-2083880022.html
Шадаев: Минцифры обязано реализовать задачу по снижению использования VPN
Минцифры России обязано снизить использование VPN: приняты решения по ограничению доступа к ряду зарубежных платформ, заявил глава ведомства Максут Шадаев
2026-03-31T00:07:00+03:00
экономика
россия
максут шадаев
московский институт теплотехники
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/14/2075702699_0:187:2998:1873_1920x0_80_0_0_6de6a0fd75bfe92f6d4be0c9bd36975c.jpg
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/14/2075702699_53:0:2784:2048_1920x0_80_0_0_8292c1bd00686a3e594d959d37800f94.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Минцифры обязано снизить применение VPN для ограничения доступа к ряду платформ
МОСКВА, 31 мар — РИА Новости.
Минцифры России обязано снизить использование VPN: приняты решения по ограничению доступа к ряду зарубежных платформ, заявил глава ведомства Максут Шадаев в профильном сообществе "МИТ
— Мы ИТ" на платформе Max
.
«
"Минцифры является органом исполнительной власти, и мы обязаны реализовать поставленные перед нами задачи. В данном случае — задачу по снижению использования VPN", — сказал Шадаев.
Глава ведомства напомнил о решениях по ограничению доступа к ряду зарубежных платформ, "с которыми долго пытались договориться о выполнении законодательных требований".
"Долго, сложно, безрезультатно. К сожалению. Еще раз — не просто каких-то пожеланий и хотелок, а требований принятых законов. Не получилось", — добавил он.
Шадаев отметил, что Минцифры готово искать решения по снижению использования VPN. Вместе с тем он признал, что в этом вопросе "есть много нюансов: доступы разработчиков, встроенная оплата и многое другое".
"Готовы по ним искать решения с учетом общего курса. Уверен — сможем найти при вашей поддержке", — добавил министр.
В то же время Шадаев подчеркнул, что Минцифры выступает против административной ответственности за использование VPN.
Это решение в лоб, которое нам категорически не нравится. Обсуждаемые сегодня меры являются сложным компромиссом. Конечно, мы понимаем все последствия, но все другие варианты сильно хуже", — заключил глава ведомства.
В понедельник Forbes написал, что Максут Шадаев
попросил операторов связи ввести плату за использование более 15 гигабайт международного трафика в месяц на мобильных сетях, а платформы — ограничить использование сервисов при включенном VPN.
В МТС в ответ заявили, что не располагают данной информацией.
На прошлой неделе первый зампред комитета Госдумы
по информационной политике Антон Горелкин
опроверг сообщения о планирующемся запрете или штрафах за использование VPN.