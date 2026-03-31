В Египте обнаружили загадочного двойника Большого сфинкса

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости, Вадим Минеев. Жемчужина египетской истории, сохранившаяся до наших дней, — Большой сфинкс — продолжает удивлять своими загадками. Новое исследование специалистов из Италии раскрыло неожиданную деталь.

Тайны "Отца ужаса"

Большой сфинкс на западном берегу Нила в Гизе по праву считается древнейшей монументальной скульптурой в истории человечества. Длина статуи — 73 метра, высота — 20 метров, что делает ее самой большой однокаменной статуей в мире.

Официально считается , что возраст "Отца ужаса" (так сфинкса называли арабы) приближается к пяти тысячам лет и относится он к IV династии фараонов.

Но из-за того, что в дошедших до нас текстах Древнего царства нет ни единого упоминания о нем, многие ученые думают, что сфинкс может быть значительно старше самих пирамид.

Нашли намеки между лап сфинкса

К гипотезе о большем количестве скульптур исследователей подтолкнула надпись на Стеле сновидений, расположенной между лапами Большого сфинкса. На ней изображены два сфинкса.

Вероятно, это намек на то, что у легендарного памятника когда-то мог быть двойник, который скрыт под холмом с другой стороны от Великих пирамид Гизы.

С таким сенсационным заявлением выступил 26 марта итальянский инженер-радиотехник Филиппо Бьонди, ранее уже утверждавший, что под самим плато Гиза находится подземный комплекс колоссальных размеров.

"Под плато Гиза находится нечто очень огромное, что мы сейчас исследуем, — говорит он. — Это подземная мегаструктура".

Бьонди и его команда считают , что резьба, изображающая двух сфинксов, могла быть вовсе не символической, а указывать на расположение самих памятников.

© Роскосмос Пирамиды Гизы на снимке спутника дистанционного зондирования Земли "Ресурс-П"

Впервые эту теорию выдвинул египтолог Бассам Эль-Шаммаа более десяти лет назад. Он ссылался на древнеегипетские записи и мифы, в которых говорилось: в сфинкса ударила молния. По мнению ученого, это может быть отсылкой ко второму памятнику, который позже был разрушен.

Бывший министр по делам древностей Египта Захи Хавасс отверг теорию Эль-Шаммаа, подчеркнув в 2017 году, что в этом районе уже проводили раскопки многие археологи, но безрезультатно.

Уверены на 80 процентов

Сейчас же Бьонди с коллегами уверяют: если от пирамиды Хеопса провести гипотетическую линию, параллельную и равную по длине той, что можно провести от сфинкса к пирамиде Хефрена, то в данной точке можно обнаружить крупный холм.

"Мы видим точную геометрическую корреляцию, стопроцентную корреляцию в этой симметрии, — сказал Бьонди. — Наша уверенность составляет около 80 процентов". По словам исследователя, именно под этим холмом и погребен второй сфинкс.

Используя технологию спутникового радара, способную улавливать едва заметные колебания земной поверхности, Бьонди заявил, что полученные данные указывают на массивное сооружение, скрытое под насыпью из затвердевшего песка высотой 55 метров.

Необходимо начать раскопки

Также Бьонди сообщил, что предварительное сканирование местности с помощью спутниковой радиолокации показало, что под холмом присутствует сеть вертикальных шахт и горизонтальных проходов, точная копия той, что была найдена под оригинальным сфинксом. Но прежде чем делать окончательные выводы, необходимо провести исследования на месте.

"Мы почти уверены, что это не коренная порода... Песок затвердел", — сказал Бьонди.

Команда уже приступила к разработке официальных планов на случай, если будет получено разрешение от властей Египта.

"Мы нашли несколько специальных входов, через которые можно работать на месте. Это значит, что мы подготовили проектное предложение, которое можем представить египетским властям", — говорит Бьонди.