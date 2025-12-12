Мегаструктуры под пирамидами "существуют": сенсационное заявление ученых

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости, Вадим Минеев. Под египетским плато Гиза группа исследователей из Италии обнаружила то, во что многие отказываются верить до сих пор. Масштабы находки поражают.

Доказательства, представленные Филиппо Бьонди, инженером-радарщиком, не убедили всех египтологов. Что же скрыло в себе от людских глаз и умов древнее чудо света — пирамиды?

Тридцать восемь тысяч лет назад

В марте 2025 года исследователи из Пизанского университета под руководством 74-летнего Коррадо Маланги заявили, что они просканировали пространство под пирамидой Хефрена. Для сбора данных ученые использовали метод радиолокационного синтезирования апертуры (РСА). С его помощью обнаружили "огромный подземный город".

Если верить интерпретации опубликованных исследователями изображений, вниз от основания древней усыпальницы спускаются восемь вертикальных шахт, снабженных винтовыми лестницами. На глубине более 600 метров эти шахты упираются в два квадратных помещения со сторонами по 80 метров. Под ними есть еще некие сооружения, якобы уходящие в глубину еще более, чем на километр.

Исследователи высказали предположение, что таинственный подземный город построила неизвестная нам древнейшая цивилизация, предшествовавшая египетской и существовавшая 38 тысяч лет назад.

Пирамиды — верхушка айсберга

И вот, по словам инженера-радарщика Филиппо Бьонди, сразу четыре независимых спутниковых оператора получили одинаковые необработанные томографические сигналы, указывающие на совпадающие подземные аномалии.

Модель туннелей, скрытых под пирамидами в Гизе, представленная на конференции Giza — Le piramidi e la porta del tempo

"Все четыре спутника дали абсолютно одинаковые результаты. Это действительно удивительно. Мы не можем ничего утверждать без этих базовых научных методов", — сообщил Филиппо Бьонди.

По мнению инженера, сканирование выявило восемь массивных полых цилиндров, спускающихся прямо вниз от основания пирамиды Хефрена. Каждая шахта имеет центральную колонну, закрученную в идеальные спиральные витки, и заканчивается на глубине более одного километра.

"Пирамиды — это верхушка айсберга, — заявил Бьонди. — Это всего лишь верхушка чего-то, что находится под ней. Суть в том, что находится внизу".

Причем, по его мнению, это не может быть природными образованиями, а является делом рук человека, так как "в геологии не встретишь таких идеальных спиралей".

Египетский археолог и историк Древнего Египта Захи Хавасс на месте археологических раскопок в Гизе, где нашли гробницу ранее неизвестной царицы Египта

Однако официальная египтология резко не согласна с подобными выводами.

Известный археолог Захи Хавасс заявил, что такие предположения не имеют под собой научной основы, отметив, что радарные методы не способны проникать на подобную глубину и давать достоверные изображения. Ученый называл эти выводы "фейковыми новостями" с тех пор, как они были обнародованы этой весной.

Новые исследования могут начаться уже в 2026 году

Однако прозвучавшая критика не остановила итальянских исследователей: они обнаружили ту же сигнатуру в уменьшенном виде под третьей пирамидой — пирамидой Микерина, а также в виде одной гигантской шахты под сфинксом.

Большой сфинкс в Гизе

Бьонди признал, что он и его команда не знают назначения этих сооружений, но выдвинул предположение:

"Я могу сказать, что эта структура, эти трубы, проходящие под пирамидой, похоже, связаны с информацией", — сказал он.

"Выработка энергии — это своего рода информация. Информация — это все", — добавил исследователь.

Скептики не давали ученому продохнуть, утверждая, что изображения могли быть созданы искусственным интеллектом. Бьонди парировал: его метод со 100-процентной точностью отобразил подземную физическую лабораторию Гран-Сассо в Италии, расположенную внутри горы в 125 милях от нее.

Схема подземной итальянской лаборатории Гран-Сассо, где располагаются нейтринные детекторы экспериментов OPERA, Borexino, ICARUS и других

В рамках исследовательского проекта "Хафра" команда уже направила официальное предложение египетским властям.

"Если они одобрят проект до конца этого года, физические исследования могут начаться в 2026 году" — сказал Бьонди.