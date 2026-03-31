Грустное зрелище... Сборная России снова намучалась с ноунеймами из Африки

Сборная России по футболу провела очередной блеклый товарищеский матч, скатав нулевую ничью с национальной командой Мали в Санкт-Петербурге. РИА Новости Спорт подводит итоги второго "товарняка" игроков Валерия Карпина в нынешнем году и объясняет, почему такие противостояния по-прежнему важны для наших спортсменов.

5 фактов о гостях из Мали:

Африканцы идут 54-ми в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА);

На Кубке Африки 2025 года малийцы дошли до четвертьфинала, в котором проиграли Сенегалу (0:1);

Правда, главных звезд той сборной в Петербурге мы не увидели (среди них — Ив Биссума, Мамаду Сангаре, Амаду Айдара, Лассана Кулибали, Войо Кулибали, Нене Доржелес, Эль-Билаль Туре и Амари Траоре);

Того, Бангладеш, Тринидад и Тобаго, Мальта, Гамбия, Филиппины. Вот такой внушительный список сборных, которые до малийцев с 2015 года успел потренировать бельгиец Том Саинтфит;

"Орлы" ни разу не играли на чемпионате мира по футболу.

А еще отметим, что у малийцев очень красивая форма! Украшенная африканским узором и сочетающая в себе интересные цвета... Забежим вперед и отметим, что экипировка и, пожалуй, финт Зидана в исполнении игрока гостей — единственное, чем африканцы сегодня запомнились.

Россия тоже не порадовала

Матвей Сафонов, Константин Тюкавин и Даниил Фомин покинули расположение команды, и Карпин сделал ставку на нескольких новых игроков по сравнению с первым мартовским матчем. В старте вышли Станислав Агкацев (вратарь), Илья Вахания, Виктор Мелехин, Александр Сильянов, Данил Круговой, Матвей Кисляк, Иван Обляков, Дмитрий Баринов, Максим Глушенков, Дмитрий Воробьев и Александр Головин с капитанской повязкой.

Но что толку? Снова скучнейшая встреча. В очередной раз сложилось впечатление, что у россиян нет желания хоть немного выложиться на глазах родной публики. Даже с одиннадцатиметровой отметки бить разучились! В первом тайме Иван Обляков не смог забить с пенальти после фола на Дмитрии Воробьеве. С игры футболист ЦСКА угодил в штангу, а с "точки" вообще не попал в створ.

Позже на поле появлялись Мингиян Бевеев, Максим Петров, Николай Комличенко, Данил Пруцев, Кирилл Глебов, Евгений Морозов, Лечи Садулаев. И во втором тайме команда чуть оживилась: моментов у ворот Мамаду Самасса было немало, однако завершающий удар у Головина и компании не получался. Станислав Агкацев, заменивший Сафонова в воротах, тоже пару раз вступил в игру... А больше и добавить нечего. Унылые нули так и остались на табло арены на Крестовском острове.

Впрочем, несмотря на вялость "товарняков", ни в коем случае нельзя про них забывать. Учитывая то, как постепенно Россию возвращают на международную арену, мы не должны переставать верить в скорое снятие бана и с отечественного футбола. Как только это произойдет, Карпин и его игроки должны будут сразу включиться и выполнить совсем другие задачи. Предстоящий ЧМ-2026 точно пройдет без нас, но вот на Евро-2028 крест не ставим. И надеемся на лучшее.

А каким был первый матч в 2026-м?

В пятницу команда Карпина одолела скромную сборную Никарагуа (131-е место в рейтинге ФИФА). Именно "одолела": первый тайм получился весьма неубедительным, так что Валерий Георгиевич устроил в перерыве разбор полетов со множеством нецензурных слов. Сегодня не помогло, а вот четыре дня назад пошло на пользу: во втором тайме не пропустили и добыли не впечатляющий, но все же победный результат.