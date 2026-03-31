У США на Ближнем Востоке осталось пять самолетов E-3 Sentry

МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. У США на Ближнем Востоке остаются пять самолетов дальнего радиолокационного обнаружения E-3 Sentry из шести переброшенных в регион в феврале, выяснило РИА Новости, проанализировав данные авиатрекеров.

Ранее журнал Military Watch Magazine писал, что E-3 Sentry - один из самых дорогих самолетов ВВС США, его стоимость превышает 500 миллионов долларов, а замена может занять годы.