У США на Ближнем Востоке осталось пять самолетов E-3 Sentry

МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. У США на Ближнем Востоке остаются пять самолетов дальнего радиолокационного обнаружения E-3 Sentry из шести переброшенных в регион в феврале, выяснило РИА Новости, проанализировав данные авиатрекеров.
В воскресенье пресс-служба Корпуса стражей исламской революции сообщила, что воздушно-космические силы КСИР ударом по американской авиабазе "Принц Султан" в Саудовской Аравии уничтожили дорогостоящий самолет E-3 США, также известный как "Летающий радар", с системой дальнего радиолокационного обнаружения и управления.
Согласно данным отслеживания, шесть бортов E-3 прибыли в Саудовскую Аравию в середине февраля с баз в Великобритании и Германии. Их последние полеты в регионе приходятся на период с 5 по 29 марта.
Как выяснило РИА Новости, несмотря на заявления ВВС США о наличии 31 самолета E-3 Sentry в инвентаре, значительная часть этих бортов фактически не используется. В 2023 году ВВС начали выводить самолеты из эксплуатации: только за год были списаны 13 бортов, еще два планировалось снять с вооружения позднее. В результате число реально используемых самолетов этого типа сократилось примерно до 15 после удара Ирана.
Ранее журнал Military Watch Magazine писал, что E-3 Sentry - один из самых дорогих самолетов ВВС США, его стоимость превышает 500 миллионов долларов, а замена может занять годы.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.