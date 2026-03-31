08:00 31.03.2026 (обновлено: 08:01 31.03.2026)
В России и Казахстане успели спасти от американской отравы миллионы людей
Аналитика, Казахстан, Россия, Михаил Мишустин, Евразийский экономический союз (ЕАЭС), Экономика, Цифровизация

В России и Казахстане успели спасти от американской отравы миллионы людей

© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИИзображение сгенерировано ИИ
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 31.03.2026
Кирилл Стрельников
Кирилл Стрельников
В Шымкенте (Казахстан) состоялось заседание Евразийского межправительственного совета, одним из центральных моментов которого стало выступление главы российского правительства Михаила Мишустина.
Что сказал Мишустин: мы предлагаем использовать опыт России по цифровой трансформации.
Что не сказал Мишустин: в противном случае вы станете цифровыми и технологическими рабами коллективного Запада и вырваться из этого рабства не удастся, скорее всего, уже никогда.
В формальном смысле Россия предлагает в качестве отправной точки окончательно сформировать общую интегрированную информационную систему (ИИС), в сердце которой находятся работающие и проверенные отечественные решения, технологии и стандарты. В неформальном — создать общий защищенный технологический контур, выгодный для всех участников, который по умолчанию не будет зависеть от выжимания соков и выкручивания рук со стороны западных государств и их ключевых компаний.
На данный момент в рамках ЕАЭС уже успешно используется целый ряд межнациональных технологических цифровых систем вроде системы прослеживаемости товаров, открытой экосистемы транспортно‑логистических сервисов, оператора электронной торговли в ЕАЭС и механизма "единого таможенного окна". Следующий шаг — "обеспечить граждан и предпринимателей ЕАЭС возможностью получать все государственные и коммерческие услуги в удобной форме на всей территории союза".
Важность этой темы неоспорима. В частности, вклад информационных технологий в валовой продукт России за шесть лет вырос в два раза и достиг 2,7%, а объем реализации российских программных продуктов и услуг превысил пять триллионов рублей, увеличившись более чем в четыре раза. Цифровизация системы госуслуг и российской банковской системы уже давно является объектом черной зависти со стороны "волшебных садов", а российские решения ничуть не уступают, а часто превосходят самые распиаренные западные аналоги. Например, неистовым поклонникам того же ChatGPT будет интересно узнать, что генеративная модель голосового помощника "Алиса" по трафику обошла все доступные в России зарубежные приложения на основе искусственного интеллекта. Вот что животворящая балалайка в кокошнике творит!
Никто не спорит, что центральная роль российских решений в общих проектах ЕАЭС (и в других объединениях вроде СНГ и Шанхайской организации сотрудничества) очень выгодна нашей стране за счет общего технологического рынка, опирающегося на наши отраслевые стандарты, протоколы, систему обучения, обслуживания и так далее, что генерирует стабильный поток заказов.
Но наш принцип — не выжимать партнеров досуха, а помогать им расти, потому что чем сильнее развит рынок, тем больше можно в итоге на нем всем вместе заработать. Как сказал Мишустин, "мы выступаем за равноправное сотрудничество со всеми, кто заинтересован в создании независимой, устойчивой к внешним вызовам цифровой индустрии будущего". Это — кардинальное отличие от западной политики "цифрового колониализма".
Несть числа технологическим решениям и проектам с западными корнями, которые в итоге очень сильно аукнулись странам, поставившим свой цифровой и технологический суверенитет на последнее место в пользу "мировых стандартов". Тут и в свое время возникшая империя Microsoft с вездесущими Windows, и почти полная монополия в сетевых решениях и протоколах со стороны Cisco, и растущий прямо сейчас ИИ-пузырь, куда заманивают самыми вкусными цифровыми коврижками, на которые очень легко подсадить клиентов.
Замечательный пример — "бесплатный интернет" Facebook* Free Basics. В свое время гражданин Цукерберг, еженощно рыдая над фотографиями изможденных детей из стран третьего мира, решил оторвать от сердца бесплатный интернет-трафик для жителей Африки, Азии и Латинской Америки. С одной маленькой деталью: бесплатно можно было посетить только ограниченный набор сайтов, которые все до единого (кто бы мог подумать!) являлись американскими и продвигали соответствующие темы.
В итоге гордо сообщалось, что только в Индии пользователями этой системы стал миллион человек. И вот незадача: распробовав отравленную коврижку, Индия в 2016 году прикрыла эту лавочку за "нарушение сетевой нейтральности", а один из инвесторов проекта возмутился, что "антиколониализм для Индии оказался экономически катастрофичным". Но ничего — как-то в итоге обошлись, уж простите. Сейчас публичная панихида проекта еще не назначена, однако уже известно, что он находится в глубокой коме.
В исследовании ресурса Trends Research & Advisory "Роль продвинутых технологий: реконфигурация геополитического порядка после 2026 года" прямо утверждается, что "пока развитые экономики закрепляют свои позиции за счет инноваций и выработки стандартов, многие незападные государства остаются структурно зависимыми от внешних технологий, платформ и инфраструктур", а в итоге "эта асимметрия порождает новые формы зависимости — экономическую, политическую и стратегическую, которые имеют долгосрочные последствия".
Если кто сейчас и верит в троянские старлинки — им можно только посочувствовать. Технологический и цифровой суверенитет, как мы видим по самым последним событиям в мире, — это не бумажки на скучных конференциях. Это наше оружие, без которого бессильна даже ядерная триада, и наши враги об этом знают.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская. Приложение Free Basics принадлежит Facebook.
