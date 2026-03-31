Сборная России не смогла забить Мали в товарищеском матче
Сборная России по футболу сыграла вничью с национальной командой Мали в товарищеском матче. РИА Новости Спорт, 31.03.2026
2026-03-31T22:01:00+03:00
С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 мар - РИА Новости. Сборная России по футболу сыграла вничью с национальной командой Мали в товарищеском матче.
Встреча в Санкт-Петербурге в присутствии 34 837 зрителей завершилась со счетом 0:0. На 28-й минуте пенальти не реализовал полузащитник российской сборной Иван Обляков.
Команда Мали располагается на 54-й строчке в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), сборная России - на 36-й. Результат товарищеской игры будут учитываться в рейтинге ФИФА.
27 марта сборная России в Краснодаре обыграла команду Никарагуа (3:1). Российский футбольный союз (РФС) посвятил товарищеские матчи национальной сборной Году единства народов России, провозглашенного по инициативе президента РФ Владимира Путина.