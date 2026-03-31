Сборная России не смогла забить Мали в товарищеском матче

С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 мар - РИА Новости. Сборная России по футболу сыграла вничью с национальной командой Мали в товарищеском матче.

Встреча в Санкт-Петербурге в присутствии 34 837 зрителей завершилась со счетом 0:0. На 28-й минуте пенальти не реализовал полузащитник российской сборной Иван Обляков.

Команда Мали располагается на 54-й строчке в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), сборная России - на 36-й. Результат товарищеской игры будут учитываться в рейтинге ФИФА.