08:50 31.03.2026 (обновлено: 11:57 31.03.2026)
Рудковская оценила вероятность выступления BTS в России
Рудковская оценила вероятность выступления BTS в России
Концерты корейской k-pop группы BTS в России в ближайшее время маловероятны, но если это произойдет, они однозначно получат солд-аут, считает музыкальный... РИА Новости, 31.03.2026
Рудковская оценила вероятность выступления BTS в России

© AP Photo / Kim Hong-JiГруппа BTS во время концерта в центре Сеула
Группа BTS во время концерта в центре Сеула
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Концерты корейской k-pop группы BTS в России в ближайшее время маловероятны, но если это произойдет, они однозначно получат солд-аут, считает музыкальный продюсер Яна Рудковская.
Группа BTS вернулась со своим первым за шесть лет полноформатным альбомом из 14 композиций. По этому случаю на площади Канхвамун в центре Сеула состоялся бесплатный концерт для фанатов группы, для посещения были доступны 22 тысячи мест.
В Южной Корее заявили, что концерт BTS может принести миллиарды долларов
20 марта, 11:42
"На мой взгляд, это маловероятно и нереалистично в ближайшее время", - сказала она в беседе с РИА Новости, отвечая на вопрос о том, может ли BTS посетить Россию с концертами.
Рудковская отметила, что в России много любителей k-pop, поэтому спрос на выступления BTS в России был бы велик. "Я думаю, что у них однозначно был бы солд-аут", - добавила она.
Ранее РИА Новости, изучив график выступлений коллектива, подсчитало, что BTS запланировала более 80 концертов на ближайший год в рамках мирового тура Arirang после четырехлетнего перерыва.
Южнокорейская группа BTS, одна из самых востребованных в музыкальной индустрии, была сформирована в 2013 году и с тех пор приобрела широкую известность по всему миру. По данным южнокорейского музыкального чарта Circle Chart, к 2024 году группа продала около 40 миллионов своих записей.
Майк Шинода и новая вокалистка группы Linkin Park Эмили Армстронг во время концерта в Лос-Анджелесе, США. 6 сентября 2024 года - РИА Новости, 1920, 18.03.2026
Рок-группа Linkin Park зарегистрировала товарный знак в России
18 марта, 15:22
 
