Рудковская оценила вероятность выступления BTS в России

МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Концерты корейской k-pop группы BTS в России в ближайшее время маловероятны, но если это произойдет, они однозначно получат солд-аут, считает музыкальный продюсер Яна Рудковская.

Ранее РИА Новости, изучив график выступлений коллектива, подсчитало, что BTS запланировала более 80 концертов на ближайший год в рамках мирового тура Arirang после четырехлетнего перерыва.

Южнокорейская группа BTS, одна из самых востребованных в музыкальной индустрии, была сформирована в 2013 году и с тех пор приобрела широкую известность по всему миру. По данным южнокорейского музыкального чарта Circle Chart, к 2024 году группа продала около 40 миллионов своих записей.