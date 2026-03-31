Рудковская оценила вероятность выступления BTS в России
2026-03-31T08:50:00+03:00
Рудковская: концерты группы BTS в России в ближайшее время маловероятны
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Концерты корейской k-pop группы BTS в России в ближайшее время маловероятны, но если это произойдет, они однозначно получат солд-аут, считает музыкальный продюсер Яна Рудковская.
Группа BTS вернулась со своим первым за шесть лет полноформатным альбомом из 14 композиций. По этому случаю на площади Канхвамун в центре Сеула
состоялся бесплатный концерт для фанатов группы, для посещения были доступны 22 тысячи мест.
"На мой взгляд, это маловероятно и нереалистично в ближайшее время", - сказала она в беседе с РИА Новости, отвечая на вопрос о том, может ли BTS посетить Россию
с концертами.
Рудковская
отметила, что в России много любителей k-pop, поэтому спрос на выступления BTS в России был бы велик. "Я думаю, что у них однозначно был бы солд-аут", - добавила она.
Ранее РИА Новости, изучив график выступлений коллектива, подсчитало, что BTS запланировала более 80 концертов на ближайший год в рамках мирового тура Arirang после четырехлетнего перерыва.
Южнокорейская группа BTS, одна из самых востребованных в музыкальной индустрии, была сформирована в 2013 году и с тех пор приобрела широкую известность по всему миру. По данным южнокорейского музыкального чарта Circle Chart, к 2024 году группа продала около 40 миллионов своих записей.