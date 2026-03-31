Путин рассказал о значении открытия аэропорта в Благовещенске для региона

МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Открытие аэропорта в Благовещенске даст новый импульс развитию региона, заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства во вторник принимает участие в открытии ряда объектов транспортного комплекса в режиме видеоконференции.
"В Благовещенске построен новый пассажирский аэровокзальный комплекс. Он призван дать дополнительный импульс социально-экономическому развитию Амурской области, да и всего Дальнего Востока, расширить туристические и деловые связи с зарубежными странами", - сказал Путин в ходе выступления.
Международный аэропорт Благовещенск (Игнатьево) имени Н.Н. Муравьева-Амурского – аэропорт федерального значения, расположен в 15 километрах к северо-западу от Благовещенска, в 3,5 километрах от государственной границы с Китаем, обеспечивает воздушное сообщение внутри региона, с городами Дальневосточного федерального округа, Сибири и Москвой. По итогам 2025 года аэропорт Благовещенска впервые в истории обслужил более одного миллиона пассажиров.
Строительство нового пассажирского терминала в аэропорту Благовещенска стартовало 27 мая 2023 года.