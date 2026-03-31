МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил здоровую конкуренцию в сфере беспилотного транспорта страны, где производством высокоавтоматизированных грузовиков занимаются три российские компании.

Глава государства во вторник принимает участие в открытии ряда объектов транспортной отрасли по видеосвязи. Он дал старт движению беспилотных грузовиков по трассе М-12 "Восток".