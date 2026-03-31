11:30 31.03.2026 (обновлено: 12:26 31.03.2026)
Польша отказалась отправить систему Patriot на Ближний Восток
Польша отказалась отправить систему Patriot на Ближний Восток
Косиняк-Камыш: Польша не планирует передавать США системы ПРО Patriot

ВАРШАВА, 31 мар — РИА Новости. Польша не собирается предоставлять США системы ПРО Patriot, заявил министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш.
Ранее утром издание Rzeczpospolita сообщило, что Вашингтон потребовал от Варшавы перебросить на Ближний Восток одну из двух своих батарей.
Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 31.03.2026
"Все будет пересмотрено": союзник США вывел Рубио из себя
Вчера, 02:22
"Наши <...> Patriot и их ракеты используются для защиты польского воздушного пространства и восточного фланга НАТО. В этом отношении ничего не изменилось, и мы не планируем их передислоцировать куда-либо!" — написал он в соцсети Х.
Операция Соединенных Штатов и Израиля длится уже чуть больше месяца. Все это время стороны обмениваются ударами. Обострение конфликта привело к практически полному прекращению судоходства через Ормузский пролив — ключевой маршрут поставок нефти и СПГ из арабских стран.
В середине марта американский президент Дональд Трамп призвал некоторые европейские и азиатские государства отправить в регион военные корабли, однако многие отказались. Глава Белого дома уже не раз упрекал союзников по НАТО в отсутствии поддержки и даже допускал, что Вашингтон может приостановить помощь этим странам.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 31.03.2026
Открыть пролив любой ценой: Штаты поднимают ставки
Вчера, 08:00
 
