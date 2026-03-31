Польша отказалась отправить систему Patriot на Ближний Восток

ВАРШАВА, 31 мар — РИА Новости. Польша не собирается предоставлять США системы ПРО Patriot, заявил министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш.

В середине марта американский президент Дональд Трамп призвал некоторые европейские и азиатские государства отправить в регион военные корабли, однако многие отказались. Глава Белого дома уже не раз упрекал союзников по НАТО в отсутствии поддержки и даже допускал, что Вашингтон может приостановить помощь этим странам.