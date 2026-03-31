Палестинский политик раскритиковал израильский закон о казни

БЕЙРУТ, 31 мар - РИА Новости. Закон о казни, принятый израильским парламентом, подрывает международное право и соглашения, являясь продолжением политики уничтожения палестинского народа, заявил РИА Новости заместитель председателя Палестинского национального совета и заместитель генерального секретаря Демократического фронта освобождения Палестины Али Фейсал.
Ранее парламент Израиля (кнессет) принял закон о смертной казни для террористов, сообщил министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир.
"Закон о казни палестинских заключенных является казнью международного права, международных соглашений, а также гуманности и прав человека. Мы призываем международные и правовые институты взять на себя ответственность для отмены этого закона, который является продолжением политики уничтожения, насильственного переселения и расовой дискриминации", - сказал Фейсал.
Политик отметил, что в Палестине выступают за максимально широкое народное и официальное палестинское и арабское движение солидарности для спасения жизней палестинских заключенных. "Палестинские заключенные - это участники законного сопротивления и представители национально-освободительного движения, борющегося за свободу и прекращение сионистской оккупации их земли", - добавил он.
Фейсал назвал этот закон грубым нарушением международного права и всех международных соглашений, особенно женевских конвенций, касающихся военнопленных и защиты жизни гражданского населения под оккупацией. По его словам, это также является полным отходом от международной легитимности, которая признает право народов на сопротивление оккупации и самоопределение на своей земле, "включая палестинский народ, который уже более 78 лет борется за свою свободу, ликвидацию последствий Накбы и возвращение беженцев, а также за создание независимого палестинского государства со столицей в Иерусалиме на всех территориях, оккупированных в 1967 году, и реализацию права на возвращение в соответствии с резолюцией 194", подчеркнул собеседник агентства.
Он призвал к срочным действиям международного сообщества и международных правовых институтов, в частности Международного уголовного суда и Международного суда ООН, а также всех организаций, работающих в сфере прав человека, с целью отмены этого закона, поскольку он противоречит всем международным нормам и представляет собой военное преступление. Он также призвал выдать ордера на арест израильских министров безопасности и финансов Бен-Гвира и Бецалеля Смотрича, а также исполнить ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.
Фейсал также призвал Межпарламентский союз и все региональные, континентальные и арабские парламенты принять меры по изоляции кнессета, который, по его словам, легализует военные преступления, геноцид, расовую дискриминацию и этнические чистки, вплоть до приостановления его членства в международных парламентских структурах.