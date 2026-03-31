Рейтинг@Mail.ru
ФИФА опробует новые правила определения офсайда на чемпионате Канады - РИА Новости Спорт, 31.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
18:08 31.03.2026 (обновлено: 18:09 31.03.2026)
https://ria.ru/20260331/ofsayd-2084080691.html
ФИФА опробует новые правила определения офсайда на чемпионате Канады
2026-03-31T18:08:00+03:00
2026-03-31T18:09:00+03:00
футбол
спорт
канада
международная федерация футбола (фифа)
ifab
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/04/1569567120_0:0:1120:630_1920x0_80_0_0_7bf05ab17c32bcff86426d610bb71c5b.jpg
https://ria.ru/20260327/fifa-2083326557.html
канада
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/04/1569567120_105:0:945:630_1920x0_80_0_0_b264a83beefe08fbba25e790754c06f1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
© официальный твиттер FIFA MediaЛоготип ФИФА
Логотип ФИФА - РИА Новости, 1920, 31.03.2026
© официальный твиттер FIFA Media
Логотип ФИФА. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Канадская премьер-лига в сотрудничестве с Международной федерацией футбола (ФИФА) проведет тестирование нового правила определения положения вне игры, при котором футболист атакующей команды должен полностью опережать последнего игрока соперника, сообщается на сайте ФИФА.
Весной 2025 года СМИ сообщали, что Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) может изменить правила определения офсайда и начать фиксировать его только в том случае, если футболист атакующей команды опережает последнего игрока соперника всем телом. По нынешним правилам, для определения положения вне игры достаточно, чтобы атакующий футболист любой игровой частью тела опережал защитника. На прошедшем в феврале 2026 года ежегодном общем собрании IFAB было принято решение продолжить тестирования, связанные с определением офсайда. Также были получены обновления о разработке полуавтоматической технологии определения офсайда.
Тестирование новой трактовки, получившей название "офсайд дневного света" будет проведено в новом сезоне в чемпионате Канады, который стартует 4 апреля. В рамках испытаний лига также внедрит систему видеоподдержки футбола (Football Video Support, FVS) для видеоповтора ключевых судейских решений. Для FVS не будут выделены специальные арбитры, поэтому система не станет автоматически проверять каждый эпизод, влияющий на ход игры. Однако главным тренерам будет разрешено делать ограниченное количество запросов на видеопросмотр в случае явной, по их мнению, ошибки в таких эпизодах, влияющих на ход матча, как взятие ворот, пенальти, прямая красная карточка или наказание не того игрока.
Кроме того, четвертый судья будет проверять каждый гол на предмет нарушения правил забившей командой в ходе развития атаки, предшествовавшей голу. Для подачи запроса на видеоповтор тренеры должны будут немедленно после соответствующего инцидента передать карточку четвертому арбитру во избежание задержек.
Отмечается, что новая система FVS не будет служить заменой действующей системы видеопомощи арбитрам (VAR), а предоставит рефери поддержку в принятии решений.
ФутболСпортКанадаМеждународная федерация футбола (ФИФА)IFAB
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Автомобилист
    Салават Юлаев
    5
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Северсталь
    Торпедо НН
    3
    4
  • Хоккей
    Завершен
    ЦСКА
    СКА
    6
    2
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Ак Барс
    Трактор
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Россия
    Мали
    0
    0
  • Футбол
    Завершен
    Швеция
    Польша
    3
    2
  • Футбол
    Пенальти
    Босния и Герцеговина
    Италия
    2
    1
  • Футбол
    Закончен (П)
    Чехия
    Дания
    3
    2
  • Футбол
    Завершен
    Косово
    Турция
    0
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала