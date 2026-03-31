ФИФА опробует новые правила определения офсайда на чемпионате Канады

МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Канадская премьер-лига в сотрудничестве с Международной федерацией футбола (ФИФА) проведет тестирование нового правила определения положения вне игры, при котором футболист атакующей команды должен полностью опережать последнего игрока соперника, сообщается на сайте ФИФА.
Весной 2025 года СМИ сообщали, что Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) может изменить правила определения офсайда и начать фиксировать его только в том случае, если футболист атакующей команды опережает последнего игрока соперника всем телом. По нынешним правилам, для определения положения вне игры достаточно, чтобы атакующий футболист любой игровой частью тела опережал защитника. На прошедшем в феврале 2026 года ежегодном общем собрании IFAB было принято решение продолжить тестирования, связанные с определением офсайда. Также были получены обновления о разработке полуавтоматической технологии определения офсайда.
Тестирование новой трактовки, получившей название "офсайд дневного света" будет проведено в новом сезоне в чемпионате Канады, который стартует 4 апреля. В рамках испытаний лига также внедрит систему видеоподдержки футбола (Football Video Support, FVS) для видеоповтора ключевых судейских решений. Для FVS не будут выделены специальные арбитры, поэтому система не станет автоматически проверять каждый эпизод, влияющий на ход игры. Однако главным тренерам будет разрешено делать ограниченное количество запросов на видеопросмотр в случае явной, по их мнению, ошибки в таких эпизодах, влияющих на ход матча, как взятие ворот, пенальти, прямая красная карточка или наказание не того игрока.
Кроме того, четвертый судья будет проверять каждый гол на предмет нарушения правил забившей командой в ходе развития атаки, предшествовавшей голу. Для подачи запроса на видеоповтор тренеры должны будут немедленно после соответствующего инцидента передать карточку четвертому арбитру во избежание задержек.
Отмечается, что новая система FVS не будет служить заменой действующей системы видеопомощи арбитрам (VAR), а предоставит рефери поддержку в принятии решений.