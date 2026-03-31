Пас Ничушкина помог "Колорадо" разгромить "Калгари" в НХЛ со счетом 9:2 - РИА Новости Спорт, 31.03.2026
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
07:34 31.03.2026 (обновлено: 07:43 31.03.2026)
Пас Ничушкина помог "Колорадо" разгромить "Калгари" в НХЛ со счетом 9:2
Пас Ничушкина помог "Колорадо" разгромить "Калгари" в НХЛ со счетом 9:2 - РИА Новости Спорт, 31.03.2026
Пас Ничушкина помог "Колорадо" разгромить "Калгари" в НХЛ со счетом 9:2
"Колорадо Эвеланш" обыграл "Калгари Флэймз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). РИА Новости Спорт, 31.03.2026
денвер
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/10/1909737513_0:50:1080:860_1920x0_80_0_0_bf1bc3acae8b4b20bf31a4543c78571d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, денвер, назем кадри, габриэль ландескуг, паркер келли, колорадо эвеланш, калгари флэймз, эдмонтон ойлерз, национальная хоккейная лига (нхл)
Хоккей, Спорт, Денвер, Назем Кадри, Габриэль Ландескуг, Паркер Келли, Колорадо Эвеланш, Калгари Флэймз, Эдмонтон Ойлерз, Национальная хоккейная лига (НХЛ)
Пас Ничушкина помог "Колорадо" разгромить "Калгари" в НХЛ со счетом 9:2

Передача Ничушкина помогла "Колорадо" победить "Калгари" в НХЛ со счетом 9:2

© Фото : Пресс-служба "Колорадо"Нападающий "Колорадо Эвеланш" Валерий Ничушкин
Нападающий Колорадо Эвеланш Валерий Ничушкин - РИА Новости, 1920, 31.03.2026
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. "Колорадо Эвеланш" обыграл "Калгари Флэймз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча в Денвере завершилась со счетом 9:2 (5:0, 1:1, 3:1) в пользу хозяев, у которых отличились Джек Друри (3-я минута), Назем Кадри (7, 8), Габриэль Ландескуг (10), Паркер Келли (16), Натан Маккиннон (40), Мартин Нечас (47), Сэм Малински (49) и Арттури Лехконен (57). В составе проигравших шайбами отметились Бреннан Отманн (24) и Райан Строум (53).
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
31 марта 2026 • начало в 03:30
Завершен
Колорадо
9 : 2
Калгари
02:31 • Джек Дрери
(Паркер Келли, Сэм Малински)
06:31 • Назем Кадри
(Мартин Некаш, Кэйл Макар)
07:37 • Назем Кадри
09:19 • Габриэль Ландескуг
(Брок Нельсон, Валерий Ничушкин)
15:50 • Паркер Келли
(Кэйл Макар, Джек Дрери)
39:25 • Натан Маккиннон
(Кэйл Макар, Брок Нельсон)
46:24 • Мартин Некаш
(Натан Маккиннон, Арттури Лехконен)
48:10 • Сэм Малински
(Паркер Келли, Джек Дрери)
56:48 • Арттури Лехконен
(Натан Маккиннон, Мартин Некаш)
23:37 • Бреннан Отманн
(Джон Бичер)
52:53 • Райан Строум
(Егор Шарангович, Виктор Олофссон)
За "Колорадо" результативной передачей отметился Валерий Ничушкин. Всего на счету российского нападающего 43 очка (15 голов + 28 передач) в 64 матчах сезона. Сделавший, помимо гола, два ассиста Маккиннон достиг отметки в 120 очков (49+71) и идет третьим в списке снайперов текущего чемпионата, уступая лишь Коннору Макдэвиду (124) из "Эдмонтон Ойлерз" и россиянину Никите Кучерову (121) из "Тампа-Бэй Лайтнинг".
"Колорадо", набрав 108 очков, возглавляет таблицу Центрального дивизиона, "Калгари" (70 очков) идет седьмым в Тихоокеанском дивизионе.
В другом матче дня "Питтсбург Пингвинз" разгромил на выезде "Нью-Йорк Айлендерс" (8:3).
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
