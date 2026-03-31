Пас Ничушкина помог "Колорадо" разгромить "Калгари" в НХЛ со счетом 9:2

МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. "Колорадо Эвеланш" обыграл "Калгари Флэймз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча в Денвере завершилась со счетом 9:2 (5:0, 1:1, 3:1) в пользу хозяев, у которых отличились Джек Друри (3-я минута), Назем Кадри (7, 8), Габриэль Ландескуг (10), Паркер Келли (16), Натан Маккиннон (40), Мартин Нечас (47), Сэм Малински (49) и Арттури Лехконен (57). В составе проигравших шайбами отметились Бреннан Отманн (24) и Райан Строум (53).
31 марта 2026 • начало в 03:30
02:31 • Джек Дрери
(Паркер Келли, Сэм Малински)
06:31 • Назем Кадри
(Мартин Некаш, Кэйл Макар)
07:37 • Назем Кадри
09:19 • Габриэль Ландескуг
15:50 • Паркер Келли
(Кэйл Макар, Джек Дрери)
39:25 • Натан Маккиннон
(Кэйл Макар, Брок Нельсон)
46:24 • Мартин Некаш
48:10 • Сэм Малински
56:48 • Арттури Лехконен
23:37 • Бреннан Отманн
(Джон Бичер)
52:53 • Райан Строум
За "Колорадо" результативной передачей отметился Валерий Ничушкин. Всего на счету российского нападающего 43 очка (15 голов + 28 передач) в 64 матчах сезона. Сделавший, помимо гола, два ассиста Маккиннон достиг отметки в 120 очков (49+71) и идет третьим в списке снайперов текущего чемпионата, уступая лишь Коннору Макдэвиду (124) из "Эдмонтон Ойлерз" и россиянину Никите Кучерову (121) из "Тампа-Бэй Лайтнинг".
"Колорадо", набрав 108 очков, возглавляет таблицу Центрального дивизиона, "Калгари" (70 очков) идет седьмым в Тихоокеанском дивизионе.
В другом матче дня "Питтсбург Пингвинз" разгромил на выезде "Нью-Йорк Айлендерс" (8:3).