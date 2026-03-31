На западе Москвы построили газопровод высокого давления
2026-03-31T15:00:00+03:00
На западе Москвы завершили строительство газопровода высокого давления
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Работы по строительству газопровода высокого давления на западе Москвы выполнены наполовину, сообщается на официальном сайте мэра и правительства столицы.
"На западе столицы вдоль Минской улицы специалисты комплекса городского хозяйства Москвы продолжают строительство газопровода высокого давления. На сегодняшний день выполнено уже более 50 процентов строительно-монтажных работ. Проект реализуется в рамках развития столичной газотранспортной системы с учетом устойчивого роста энергопотребления мегаполиса", - говорится в сообщении.
Отмечается, что общая протяженность строящегося газопровода высокого давления составляет около 3,6 километра. Кроме того, он станет важным элементом системы, обеспечивающей стабильную подачу газа в западной части столицы. Уточняется, что работы начались в первом квартале 2025 года, а завершение запланировано на конец 2026-го. Специалисты АО "Мосгаз" ведут прокладку как традиционным открытым способом, так и с применением современных бестраншейных технологий.
Как подчеркивается на сайте, в рамках строительства установят три запорных устройства с электроприводами. Они оснащаются системой дистанционного управления и интегрируются в центральную диспетчерскую АО "Мосгаз", что обеспечит возможность оперативного контроля и управления в режиме реального времени.