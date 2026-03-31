В Кремле призвали Зеленского выйти на мир, а не на перемирие

МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский должен взять ответственность и принять решение с тем, чтобы Россия и Украина вышли на мир, а не на перемирие, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы еще раз повторяем, Зеленский должен взять на себя ответственность и принять соответствующее решение с тем, чтобы мы вышли на мир, а не на перемирие", - сказал Песков журналистам.
Зеленский и ранее якобы принимал предложения о праздничных перемириях и прекращении огня, однако нарушал договоренности. В прошлом году пасхальное перемирие было объявлено президентом РФ Владимиром Путиным, оно действовало с 18.00 19 апреля до 00.00 21 апреля. По окончании перемирия Минобороны РФ сообщило, что за время перемирия было зафиксировано 4900 его нарушений украинской стороной.
Римско-католическая церковь празднует в этом году Пасху 5 апреля, православная Пасха приходится на 12 апреля. В 2023 году раскольническая Православная церковь Украины приняла решение о переходе на новоюлианский календарь.