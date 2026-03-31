Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:19 31.03.2026
https://ria.ru/20260331/mir-2083997788.html
В Кремле призвали Зеленского выйти на мир, а не на перемирие
В Кремле призвали Зеленского выйти на мир, а не на перемирие
россия
украина
владимир зеленский
дмитрий песков
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1a/2007395959_0:59:3070:1785_1920x0_80_0_0_afc6d90ca5fcc99beaf33b4406f4252c.jpg
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1a/2007395959_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f699d2c80047fe6b7394518ad83a1d96.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Россия, Украина, Владимир Зеленский, Дмитрий Песков, Владимир Путин
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВид на Московский Кремль
Вид на Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 31.03.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Вид на Московский Кремль. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский должен взять ответственность и принять решение с тем, чтобы Россия и Украина вышли на мир, а не на перемирие, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В понедельник Зеленский заявил, что Украина, ранее нарушавшая пасхальное перемирие, готова к прекращению огня на Пасху в этом году. Пресс-секретаря спросили, как в Кремле оценивают перспективы пасхального перемирия.
"Мы еще раз повторяем, Зеленский должен взять на себя ответственность и принять соответствующее решение с тем, чтобы мы вышли на мир, а не на перемирие", - сказал Песков журналистам.
Зеленский и ранее якобы принимал предложения о праздничных перемириях и прекращении огня, однако нарушал договоренности. В прошлом году пасхальное перемирие было объявлено президентом РФ Владимиром Путиным, оно действовало с 18.00 19 апреля до 00.00 21 апреля. По окончании перемирия Минобороны РФ сообщило, что за время перемирия было зафиксировано 4900 его нарушений украинской стороной.
Римско-католическая церковь празднует в этом году Пасху 5 апреля, православная Пасха приходится на 12 апреля. В 2023 году раскольническая Православная церковь Украины приняла решение о переходе на новоюлианский календарь.
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала