Минпросвещения опровергло слухи об обязательном втором иностранном языке

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Изучение второго иностранного языка в школах не будет обязательным, сообщили РИА Новости в Минпросвещения.

Ранее в Сети появились сведения о якобы планируемых нововведениях.

"Этот предмет может изучаться по выбору обучающихся на основании заявления самих ребят либо их родителей (законных представителей) и при наличии в образовательной организации необходимых условий", — говорится в релизе.