НАБУ направило генпрокурору Украины документы для экстрадиции Миндича

МОСКВА, 31 мар – РИА Новости. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) две недели назад направило в офис генпрокурора Украины документы для экстрадиции из Израиля фигуранта коррупционного скандала в сфере энергетики, соратника Владимира Зеленского Тимура Миндича, они еще не подписаны, сообщил во вторник руководитель подразделения детективов НАБУ Александр Абакумов.

Абакумов 11 ноября 2025 года сообщил, что ведомство выясняет обстоятельства бегства Миндича из страны и будет добиваться его экстрадиции. В погранслужбе Украины заверили, что Миндич выехал из страны на законных основаниях.

"Две недели назад мы направили в офис генпрокурора все материалы для экстрадиции. Насколько мне известно, они все еще на подписи генпрокурора", - сказал Абакумов в интервью YouTube-каналу "Есть вопрос".

При этом он воздержался от обвинений в адрес офиса генпрокурора в затягивании процесса, отметив, что Израиль – "очень сложная" страна для экстрадиции и, возможно, прокурорам нужно больше времени.

"Мы подготовили и перевели на их язык большой объём доказательств для того, чтобы подтвердить, что наше подозрение обосновано. Там действительно могут быть процедуры в офисе генерального прокурора по изучению обоснованности", - добавил Абакумов.