14:04 31.03.2026 (обновлено: 17:11 31.03.2026)
Выпускники медвузов могут отказаться от прохождения наставничества
Выпускники медвузов могут отказаться от прохождения наставничества
Выпускники медицинских вузов могут отказаться от прохождения наставничества, однако тогда им придется повторно проходить первичную аккредитацию, рассказал глава
Выпускники медвузов могут отказаться от прохождения наставничества

Депутат Леонов: выпускники медвузов могут отказаться от наставничества

МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Выпускники медицинских вузов могут отказаться от прохождения наставничества, однако тогда им придется повторно проходить первичную аккредитацию, рассказал глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов (ЛДПР).
Ранее министерство здравоохранения РФ утвердило положение о наставничестве в сфере здравоохранения, оно будет действовать до 1 марта 2032 года.
Как отметил в беседе с "Парламентской газетой" парламентарий, наставничество - это определенный элемент обучения, который будет организован после ординатуры или после специалитета.
"Выбирать место своего трудоустройства выпускник сможет самостоятельно. Речь о принудительных отработках не идет. От прохождения наставничества и вовсе можно отказаться. Но тогда придется проходить повторно первичную аккредитацию", - сказал Леонов.
Депутат подчеркнул, что главная цель введенного наставничества состоит в том, чтобы помочь молодым специалистам перенять опыт старших коллег, быстрее освоить выбранную профессию.
"Наставничество можно будет пройти в разных клиниках: по полгода в каждой. А на работе с наставником, как и везде, положена заработная плата, а сам наставник получит за это надбавку. Год назад в Трудовой кодекс было введено понятие "наставничество", определяющее его как оплачиваемую работу по передаче опыта. Законодательная база уже была подготовлена к тому, чтобы учитывать интересы самого наставника", - заключил он.
