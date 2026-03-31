Мастер из Новосибирска создал на рисовом зернышке движущуюся микроминиатюру
Известный мастер-микроминиатюрист из Новосибирска Владимир Анискин впервые создал на рисовом зернышке движущуюся микроминиатюру "Мужик и медведь". РИА Новости, 31.03.2026
2026-03-31T12:57:00+03:00
НОВОСИБИРСК, 31 мар – РИА Новости. Известный мастер-микроминиатюрист из Новосибирска Владимир Анискин впервые создал на рисовом зернышке движущуюся микроминиатюру "Мужик и медведь".
В своем канале
в Max мастер пояснил, что вдохновился русской деревянной игрушкой, где мужик и медведь по очереди стучат молотками.
"Первые попытки воплотить задумку с этими фигурками я предпринял несколько лет назад. Столкнувшись с различными трудностями, работу остановил и долго думал, как их преодолеть. Думал, пробовал, думал, пробовал, наконец додумался и получилось", - рассказал он.
По словам Анискина, несмотря на то что в работе реализовано простое возвратно-поступательное движение, воплотить его в миниатюре оказалось достаточно сложно. Самое трудное заключалось в том, что несколько деталей с отверстиями и штырьками необходимо было сделать отдельно, причем таким образом, чтобы при сборке они совместились друг с другом с точностью человеческого волоса.
Планируется, что работу впервые покажут зрителям с 24 по 29 апреля в музее микроминиатюры "Русский Левша" в Санкт-Петербурге
. Мастер уже запланировал целую серию подвижных фигурок. Движущаяся микроминиатюра "Мужик и Медведь" – первая.