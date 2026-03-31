Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:37 31.03.2026 (обновлено: 13:48 31.03.2026)
https://ria.ru/20260331/lizing-2083900112.html
Названа средняя стоимость авто в лизинг в 2026 году
Средняя стоимость автомобиля в лизинг в 2024 году составляла 4,2 миллиона рублей, а к 2026 году этот показатель снизился до 3,5 миллионов в связи со смещением... РИА Новости, 31.03.2026
2026-03-31T02:37:00+03:00
2026-03-31T13:48:00+03:00
экономика
альфа-банк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152527/76/1525277665_0:150:2892:1776_1920x0_80_0_0_650c3dc433593c227ee24f6ec817919a.jpg
https://ria.ru/20260202/avtomobil-2071695395.html
https://ria.ru/20260318/avtomobil-2081324804.html
https://ria.ru/20260328/nalog-2083434617.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152527/76/1525277665_71:0:2802:2048_1920x0_80_0_0_ed0f8abff4bd466dabead78f9ae56b93.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Названа средняя стоимость авто в лизинг в 2026 году

© РИА Новости / Николай Хижняк | Перейти в медиабанкАвтомобиль
Автомобиль - РИА Новости, 1920, 31.03.2026
© РИА Новости / Николай Хижняк
Перейти в медиабанк
Автомобиль. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Средняя стоимость автомобиля в лизинг в 2024 году составляла 4,2 миллиона рублей, а к 2026 году этот показатель снизился до 3,5 миллионов в связи со смещением спроса с грузовиков на легковушки, рассказали РИА Новости в автолизинговой компании "Европлан".
По данным компании, в 2024 году средние условия сделки в Европлане составляли: аванс 17%, срок лизинга 40 месяцев, стоимость авто 4,2 миллиона рублей.
Автомобили на складе готовой продукции на территории завода Hyundai Motor Manufacturing Rus в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
2 февраля, 15:06
"В 2025 году параметры изменились: аванс вырос до 26%, срок лизинга сократился до 30 месяцев, а средняя стоимость авто снизилась до 3,5 миллионов рублей. В 2026 году условия сохраняются на уровне 2025 года: аванс 28%, срок 30 месяцев, стоимость авто 3,5 миллиона рублей", - сообщили в компании.
Там объяснили, что это связано со смещением спроса на приобретаемую технику.
"Средняя стоимость авто в 2024 году была выше, поскольку клиенты чаще приобретали грузовые автомобили и спецтехнику, стоимость которых превышает цену легковых автомобилей. В 2025 году спрос сместился в сторону более доступных легковых и коммерческих автомобилей, что привело к снижению средней стоимости по сравнению с предыдущим периодом", - пояснили в "Европлане".
Автомобиль в салоне - РИА Новости, 1920, 18.03.2026
18 марта, 00:52
Там также отметили, что повышение размера авансовых платежей в течение двух последних лет связано с необходимостью снижения кредитных рисков.
"Низкие авансы в предыдущие годы в условиях жесткой денежно-кредитной политики привели к росту проблемной задолженности. Увеличенные авансы позволяют минимизировать риски невозврата транспортных средств и колебаний рыночных цен", - говорят в компании.
По данным "Европлана", сокращение среднего срока договоров лизинга до 30 месяцев в 2025-2026 годах обусловлено желанием лизингополучателей избежать переплат.
"При высоких ставках клиенты предпочитают более короткие договоры, чтобы не переплачивать за длительный период. "Европлан" продолжает гибко реагировать на изменения рынка, предлагая клиентам сбалансированные условия, которые учитывают как потребности бизнеса, так и управление рисками компании", - заключили в автолизинговой компании.
Лизинговая компания "Европлан" предоставляет в лизинг транспорт для предприятий малого и среднего бизнеса. Альфа-банк в конце прошлого года приобрел "Европлан" у инвестиционного холдинга SFI, сумма покупки составила 50,785 миллиарда рублей за 87,5% компании.
Налоговая декларация - РИА Новости, 1920, 28.03.2026
28 марта, 02:10
 
ЭкономикаАльфа-банк
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала