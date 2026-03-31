В Ленинградской области рассказали о девочках, подозреваемых в истязании - РИА Новости, 31.03.2026
12:04 31.03.2026
В Ленинградской области рассказали о девочках, подозреваемых в истязании
В Ленинградской области рассказали о девочках, подозреваемых в истязании - РИА Новости, 31.03.2026
В Ленинградской области рассказали о девочках, подозреваемых в истязании
Девочки из Свердловского центра образования в Ленинградской области, которые подозреваются в истязании сверстницы, состоят на внутришкольном учете из-за плохого РИА Новости, 31.03.2026
2026-03-31T12:04:00+03:00
2026-03-31T12:04:00+03:00
ленинградская область
ленинградская область
происшествия, ленинградская область
Происшествия, Ленинградская область
В Ленинградской области рассказали о девочках, подозреваемых в истязании

РИА Новости: подозреваемые в истязании девочки из Ленобласти состоят на учете

© СоцсетиШкольница из Свердловского центра образования в Ленинградской области отрезает волосы сверстнице
Школьница из Свердловского центра образования в Ленинградской области отрезает волосы сверстнице - РИА Новости, 1920, 31.03.2026
© Соцсети
Школьница из Свердловского центра образования в Ленинградской области отрезает волосы сверстнице
С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 мар – РИА Новости. Девочки из Свердловского центра образования в Ленинградской области, которые подозреваются в истязании сверстницы, состоят на внутришкольном учете из-за плохого поведения, воровства и прогулов, рассказал РИА Новости замдиректора по безопасности школы Степан Коломейцев.
"Девочки не из благополучных семей. Они из шестого и седьмого класса. Больше скажу, они стоят на внутришкольном учете. Во-первых, из-за поведения, второе - учеба, воровство. Скажем так, не идеальные дети, но в целом совсем серьезных правонарушений не было", - рассказал Коломейцев.
Замдиректора пояснил, что администрация школы знала о том, что три девочки проявляют агрессию, однако конфликтов у пострадавшей и подозреваемых в издевательствах над ней не замечали, девочки были в одной компании. "С ними работали социальные педагоги и психологи, я сам регулярно прохожу по школе, проверяю дисциплину", - добавил замдиректора.
В понедельник стало известно, что следователи в Ленинградской области возбудили уголовное дело после того, как в соцсетях появилось видео, на котором запечатлены несовершеннолетние девушки, которые истязали девочку и записывали действия на камеру.
