В Ленинградской области рассказали о девочках, подозреваемых в истязании

С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 мар – РИА Новости. Девочки из Свердловского центра образования в Ленинградской области, которые подозреваются в истязании сверстницы, состоят на внутришкольном учете из-за плохого поведения, воровства и прогулов, рассказал РИА Новости замдиректора по безопасности школы Степан Коломейцев.

"Девочки не из благополучных семей. Они из шестого и седьмого класса. Больше скажу, они стоят на внутришкольном учете. Во-первых, из-за поведения, второе - учеба, воровство. Скажем так, не идеальные дети, но в целом совсем серьезных правонарушений не было", - рассказал Коломейцев.

Замдиректора пояснил, что администрация школы знала о том, что три девочки проявляют агрессию, однако конфликтов у пострадавшей и подозреваемых в издевательствах над ней не замечали, девочки были в одной компании. "С ними работали социальные педагоги и психологи, я сам регулярно прохожу по школе, проверяю дисциплину", - добавил замдиректора.