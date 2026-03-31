В Ленинградской области контролируют соблюдение прав граждан из-за БПЛА

С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 мар - РИА Новости. Прокуратура контролирует соблюдение прав граждан в связи с атакой БПЛА в Кировском районе Ленинградской области, сообщила региональная прокуратура.
"Прокуратура контролирует соблюдение прав граждан в связи с атакой беспилотных летательных аппаратов. Обеспечено взаимодействие со всеми ведомствами с целью оперативного оказания им медицинской и иной помощи", - говорится в сообщении.
Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщал, что в поселке Молодцово Кировского района в результате падения обломков БПЛА повреждено остекление в трех жилых домах (до 30 квартир), двух кабинетах средней школы и здании Центра соцзащиты, находящемся на капитальном ремонте.
Он также сообщал, что три человека, в том числе двое детей, пострадали при атаке БПЛА. По его словам, пострадавшим из Молодцово госпитализация не потребовалась. После осмотра им оказана необходимая помощь, все отпущены домой.