Жительница Ленинградской области рассказала, как пережидала атаку БПЛА

С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 мар – РИА Новости. Жительница поселка в Кировском районе Ленинградской области рассказала РИА Новости, что ее семья, в которой двое детей, пережидала атаку БПЛА дома, стараясь держаться подальше от окон.

"Мы были в доме, и взрывная волна выбила балконную дверь, а окна, слава богу, уцелели… Но мы старались держаться подальше от окон", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, старший сын-подросток был испуган, а младший в силу возраста не понял, что происходит.