https://ria.ru/20260331/lenoblast-2083950020.html
Жительница Ленинградской области рассказала, как пережидала атаку БПЛА
Жительница поселка в Кировском районе Ленинградской области рассказала РИА Новости, что ее семья, в которой двое детей, пережидала атаку БПЛА дома, стараясь... РИА Новости, 31.03.2026
2026-03-31T10:19:00+03:00
специальная военная операция на украине
ленинградская область
кировский район
александр дрозденко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/10/2081047403_0:256:2730:1792_1920x0_80_0_0_f214750d005685ce1292e670a5b8b0cc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/10/2081047403_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_b5aaee62edfaecb571b6edaf2830e0e7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 мар – РИА Новости. Жительница поселка в Кировском районе Ленинградской области рассказала РИА Новости, что ее семья, в которой двое детей, пережидала атаку БПЛА дома, стараясь держаться подальше от окон.
"Мы были в доме, и взрывная волна выбила балконную дверь, а окна, слава богу, уцелели… Но мы старались держаться подальше от окон", - сказала собеседница агентства.
По ее словам, старший сын-подросток был испуган, а младший в силу возраста не понял, что происходит.
Ранее во вторник губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
сообщал, что при атаке БПЛА в регионе пострадали три человека, в том числе двое детей. Госпитализация им не потребовалась.